Deu preguntes (i respostes) sobre les vacunes contra la COVID

La vacuna de Pfizer contra la covid-19 ja ha començat a administrar-se, i ben aviat n'arribaran d'altres desenvolupades per altres laboratoris. No obstant això, la vacunació encara genera dubtes en part de la població. El president de la Societat Espanyola de Vacunologia, Amós García Rojas, els aclareix i es mostra categòric: 'efecte secundari «més terrorífic» és no posar-se-la.



És realment segura?

Un desenvolupament tan ràpid és una fita històrica de la ciència més que un demèrit, el que ha possibilitat que, davant d'un problema molt greu de salut pública, es disposi de l'únic instrument que ens ha de permetre modular el problema en el període de temps més breu possible.

Si un fàrmac és autoritzat pels òrgans reguladors, que estan constituïts per professionals de molt alta solvència científica, és perquè tenen clar que el producte és segur i té els perfils d'eficàcia raonable, si no, amb total seguretat, no ho autoritzarien.



Protegeix de la infecció?

La informació que hi ha disponible indica que la vacuna protegeix de la malaltia, però el que no sabem, perquè falta temps de vacunació per davant, és si ens protegeix també de la infecció. Puc estar en contacte amb el virus i no desenvolupar la malaltia perquè estic vacunat, però puc infectar i transmetre'l a altres persones.

Per això és tan important tenir en compte que, encara que estiguem vacunats, les mesures de protecció amb què estem convivint s'han de seguir mantenint, almenys, fins que arribem al 70% de cobertura, que és la que ens permetria començar a dir adeu a la pandèmia.



Duraran més les mesures?

Encara que comencem a vacunar, seguim en pandèmia. No puc dir durant quant de temps caldrà seguir amb aquestes mesures, perquè no sé el ritme d'arribada de la vacuna, ni com anirem vencent les reticències d'aquest sector, que les enquestes donen com nombrós, que té certs recels a vacunar inicialment.

En principi, crec que podem pensar que al juny o juliol tindrem un percentatge ampli de la ciutadania vacunada, però no tinc clar que sigui el 70%.



Efectes secundaris

Els més normals podrien ser febre, sensació de cansament i dolor a la zona d'administració.

Però el més terrorífic és no posar-te-la, perquè s'està creant el terreny adequat per seguir augmentant la xifra de més d'un milió i mig de morts que tenim al món per aquesta malaltia.

Per què dues dosis?

Si no et poses la segona dosi no estàs protegit adequadament. És com els nens, al calendari vacunal infantil es posen diverses dosis de determinades vacunes, perquè cal anar reforçant l'efecte que s'aconsegueix amb cada dosi. En aquest cas és igual, es requereixen dues dosis per estar completament protegit i augmentar la qualitat de la resposta protectora.



I si tinc al·lèrgies?

Si hi ha antecedents d'al·lèrgies greus o al·lèrgies a algun component de la vacuna, està contraindicada. És com si un és al·lèrgic a la fruita seca, que no pot menjar-los.



Quina eficàcia té?

Segons els assaigs clínics i el que s'ha avaluat per les agències reguladores de medicaments, l'eficàcia ronda el 95%, tant en la vacuna de Pfizer com en la de Moderna.

Encara que una cosa és eficàcia i una altra efectivitat. La primera es mesura sempre en condicions ideals, amb grups controlats. Una altra cosa és quan comences a aplicar-la massivament a la població, quan, potser, l'eficàcia pot baixar una mica, o no. En qualsevol cas l'eficàcia és bastant alta.



I si ja ha passat la covid?

Com que no sabem el temps de durada de la resposta protectora que produeix haver passat la malaltia per via natural, fins i tot va bé. A més, si ets portador asimptomàtic i reps la vacuna no passa absolutament res.



Quant dura la protecció?

No se sap, però per una qüestió de temps. Com que encara no s'ha començat a administrar no es coneix el període de durada que té la resposta protectora. Això no se sap al principi amb cap vacuna.

Cal esperar que comenci la vacunació per anar monitoritzant la resposta protectora. Pot ser que calgui posar-se-la cada any, com la de la grip, però també pot no ser així, potser la resposta protectora és molt robusta i no cal.



Afecta la nova variant?

No hauria, perquè tot i que la mutació afecta la proteïna spike, la que fa servir el virus per entrar a les cèl·lules humanes, que és la que s'utilitza en la vacuna, és una petita mutació i les vacunes actuen sobre el territori complet, amb la qual cosa és molt difícil que pugui afectar la vacuna.