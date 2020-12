Un jutge demana que sigui delicte el masclisme al carrer

Un jutge de Majadahonda (Madrid) ha demanat al Govern que inclogui com a delicte l'assetjament masclista de carrer en una sentència en la qual absol de coaccions lleus a un jove que va proferir frases ofensives a una menor en ple carrer, la qual cosa el magistrat entén que ha de ser castigat penalment. El titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Majadahonda, Gregorio María Callejo Hernanz, ha remès a l'Executiu testimoniatge de la resolució, en la qual exposa que els delictes d'injúria lleu i la vexació injusta van ser despenalitzats pel legislador el S2015 el que li impedeix en aquest cas concret castigar penalment la conducta del denunciat. L'avantprojecte de Llei orgànica de Garantia de la Llibertat Sexual, coneguda com a llei del «sol sí que és sí», preveu el canvi del Codi Penal per a introduir un sistema de penes diferent que inclou l'assetjament ocasional.