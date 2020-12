Els nens que «jugaven» a difondre porno infantil a Instagram

El vídeo és tan salvatge que impacta fins i tot a dos experimentats policies que combaten des de fa anys la pornografia infantil i la pederàstia. La cambra capta una nena, de només dos anys, rossa i de rostre angelical, que fa salts sobre un sofà, jugant de manera innocent, i corre als braços d'un home. Quan la cria arriba fins ell, aquest l'obliga a fer-li una fel·lació. Per això, quan els dos agents mostren les imatges a un noi de 17 anys perquè expliqui per què les va publicar en el seu compte d'Instagram i el jove respon rient a riallades, la mare i l'advocat del menor, que l'acompanyen mentre la policia li pren declaració, el reprenen. El xaval insisteix: «Em fa gràcia».

Es tracta d'un dels 45 menors, d'entre 12 i 17 anys, identificats per la Policia Nacional per difondre imatges d'explotació sexual infantil a través d'Instagram des de setze províncies espanyoles diferents.

«La majoria són nois adolescents que van rebre els vídeos en grups de WhatsApp de companys del col·legi i van decidir publicar-les en les seves xarxes socials perquè els resultava divertit, no són conscients de la gravetat del contingut i per descomptat no creuen haver comès cap delicte», explica la inspectora Cecilia Carrión, del Grup 3 de Protecció al Menor. Ella i l'oficial David Reguero són els responsables de l'operació Koda, que s'ha acabat amb 34 menors i sis adults joves detinguts.

Van ser representants d'Instagram els qui van denunciar fa mesos a la Unitat de Ciberdelinqüència de la Policia, a través del Centre Nacional per a Menors Desapareguts i Explotats, que diversos usuaris de la seva xarxa social havien compartit material audiovisual de pornografia infantil especialment dur.

Tres vídeos van centrar ?l'atenció dels agents tan bon punt va arrencar la recerca. A més de l'agressió a la nena de dos anys, en un altre dels enregistraments, realitzat a Regne Unit, es veu com un home jove, un «baby sitter» o cangur, viola el bebè de cinc mesos de què està cuidant. En un tercer vídeo, dos nens holandesos de 10 anys practiquen sexe oral entre ells.

Les imatges van preocupar la policia espanyola per la seva cruesa, però també per la quantitat de persones que les havien compartit. A penes dos mesos després que el primer usuari d'Instagram els fes circular a Espanya, ja s'havien difós massivament, s'havien fet virals.

Els agents es van afanyar llavors a localitzar aquests primers internautes que van iniciar la distribució. Per a la seva sorpresa, 45 dels 51 identificats són menors d'edat, alguns ni tan sols han complert 14 anys, per la qual cosa no respondran penalment pel que han fet. Són sobretot adolescents de famílies estructurades, acomodades, en les quals tant el pare com la mare treballen fora de casa i, encara que es preocupen pels seus fills, les criatures tenen un marge de temps major per «campar a plaer» a internet, explica l'oficial Reguero.

«El problema és que cada vegada s'inicien abans en el consum de vídeos porno, als 12 o 13 anys ja estan hipersexualizats i ja tot els sembla normal, no distingeixen entre continguts il·lícits o inadequats. I, com si d'un joc es tractés, competeixen en xarxes socials amb els seus amics per enviar la burrada més gran», afirma la inspectora Carrión. «En revisar els seus telèfons mòbils, les seves tauletes€ ens hem trobat amb grups de WhatsApp on els menors envien vídeos sexuals barrejats amb uns altres de contingut «gore», de decapitacions humanes, uns altres de zoofília€ tot un batibull de salvatjades que, quan parles amb ells, comproves que ho perceben com un joc», afegeix l'oficial Reguero.

Un joc espinós en el qual alguns menors acaben compartint imatges d'una agressió sexual infantil «com el que comparteix un vídeo del seu cantant favorit en Youtube», expliquen els policies. Alguns dels joves detinguts en l'operació Koda ni tan sols recordaven haver compartit els vídeos que als agents i a alguns pares d'aquests menors els costarà oblidar: «Quan ens reunim amb els menors i les seves famílies, contrasta el ´xoc' dels pares amb la tranquil·litat dels seus fills. Recordo que quan vam fer l'entrada i registre de la casa d'un xaval, tota la seva preocupació era que no descobríssim els vídeos sexuals que li havia enviat la seva xicota, no es recordava que al costat de les fotos de la noia, havia guardat també un dels vídeos de pornografia infantil», recorda Reguero.

Però no tots els menors detinguts van difondre els tres vídeos de manera inconscient. En el 15% dels casos, la policia ha detectat el que ells defineixen com a «potencials pedòfils». Adolescents molt joves que ja havien compartit abans aquest tipus de material, no com una broma, sinó com una mica més. «Alguns reconeixen que aquests vídeos els generen plaer, però s'escandalitzen quan els preguntes si es consideren pedòfils. Llavors recomanem als seus pares que busquin ajuda professional, psicològica, per prevenir que continuïn delinquint en el futur», assenyala Carrión. Entre els detinguts només hi ha una nena de 16 anys, a Biscaia, que va enviar un dels vídeos a un amic perquè ell li ho va demanar. Les províncies on més detencions s'han realitzat són Barcelona (8) i Madrid (7), seguides d'Alacant, València, Biscaia, Àlaba, Còrdova, Cadis, Tenerife, Màlaga, Múrcia, Astúries, Guipúscoa, Sevilla, Gran Canària i Saragossa. Els seus casos estan ara en mans de la Fiscalia de Menors. El delicte de possessió i distribució de pornografia infantil està castigat a Espanya amb penes que oscil·len entre un i cinc anys de presó.