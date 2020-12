El Regne Unit aprova l'ús de la vacuna d'Oxford

El Regne Unit ha aprovat l'ús de la vacuna desenvolupada per la universitat d'Oxford i la farmacèutica AstraZeneca. Aquesta és la segona vacuna aprovada al Regne Unit, després de la de Pfizer, i és el primer país que hi dona el vistiplau. El Regne Unit ha demanat 100 milions de dosis d'aquest vaccí. A la Unió Europea (UE) es desconeix encara quan s'aprovarà la vacuna d'Oxford. Ara per ara, la previsió és decidir primer sobre la de Moderna, el proper 6 de gener. D'altra banda, Brussel·les va dir aquest dimarts que compraria 100 milions de dosis més de la de Pfizer, la primera en administrar-se el passat diumenge a Catalunya i el conjunt de l'Estat.

