Un terratrèmol deixa almenys cinc morts a Croàcia

Un fort terratrèmol de 6,4 graus a l'escala de Richter va sacsejar ahir el centre de Croàcia amb un balanç provisional d'almenys cinc morts –entre els quals una nena de 12 anys-, nombrosos ferits i edificis ensorrats. El sisme ha tingut el seu epicentre a la localitat de Petrinja, a uns 60 quilòmetres al sud de Zagreb. «Petrinja està en ruïnes. Hi ha morts, ferits i també desapareguts. No hi ha cap casa que no hagi estat danyada i les ambulàncies no poden arribar a tots els llocs. És un caos», va afirmar l'alcalde de la localitat, Darinko Dumbovic, que va assegurar que mobilitzaran tots els recursos possibles.