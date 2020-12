Juan José Nieto Roig: «Amb la variant anglesa, hi haurà més contagis que en el pic de la primera onada»

Han estudiat amb models matemàtics la propagació de les diferents variants del virus, com l'anglesa?

La mutació del Regne Unit s'està estenent a altres països, i ja van aparèixer quatre casos a Madrid i cinc a Andalusia. Quan apareixen quatre casos és que n'hi haurà més de no controlats. Per molts controls que hi hagi és irrefrenable, s'estendrà. Hem fet un estudi amb aquesta variant que va aparèixer a Anglaterra i que és molt més contagiosa, en un 50%, segons alguns estudis. Hem estudiat el que podria passar si s'estengués a tota Europa, i el nivell d'infectats seria més alt, fins i tot més que les pitjors èpoques de la primera ona. L'única esperança són les vacunes, però aniran a poc a poc.

Si és certa aquesta major transmissibilitat de la variant britànica, alguna cosa que alguns científics posen en dubte, ens podria portar als nivells de l'epidèmia al març?

Sí, sí. O fins i tot majors. Però potser aquesta variant, encara que sigui més contagiosa, és menys virulenta. Potser es contagia més, però el percentatge de població que pateixi quadres greus, que necessitin hospitalització o UCI, potser no seria tan elevat com al març.

Clar.

Ja hem vist que els virus, com més virulents són, menys s'estenen. L'exemple típic és l'ebola, que també l'havíem estudiat en el seu moment. És tan virulent que liquida a qui ho té no té temps a transmetre-ho, i es redueix la població a la qual pot atacar. Per això amb aquesta variant de potser símptomes atenuats, el percentatge de gent que emmalalteixi de gravetat serà menor o la mateixa. Però podem estar en els mateixos nivells que anteriorment. Tornem a això de sempre: les mesures habituals i prudència.

Seria possible projectar amb precisió l'evolució de la variant anglesa, una vegada que es detecti el primer cas a Galícia?

Suposo que sí, encara que es prendran mesures immediatament. Al març es van prendre mesures molt similars a les d'Itàlia, per exemple, i a escala nacional, per això es va poder fer una predicció. Tornem al que deia, les mesures canvien constantment en funció de l'evolució, i això redueix la propagació de l'epidèmia. Es prenen mesures pel que fa a consells i autonomies, però serien convenients mesures a escala europea. La prova és el que ha succeït amb aquesta nova mutació. Ens ha enxampat a tots desprevinguts, com sempre. Estem molt més alerta, s'han suspès els vols del Regne Unit i això influeix positivament en l'evolució, però és molt difícil fer qualsevol tipus de predicció.

A mesura que passa el temps es fa més necessari confinar tot Europa durant 15 dies, com es va proposar fa uns mesos?

Sí, o almenys prendre algun tipus de mesura. A la Xina, que és molt major que Europa en extensió i població, van tirar endavant a força de prendre aquestes restriccions. Són mesures molt rigoroses i a vegades draconianes. Però això és com quan un té una malaltia greu, que és millor prendre una mesura a temps que demorar-ho i que després no hi hagi remei.

Les comunitats autònomes manegen a vegades diferents paràmetres estadístics. Per exemple, a Catalunya es destaca el «risc de rebrot», alguna cosa que no s'esmenta en la resta de les comunitats. I a Espanya les autoritats sanitàries difonen poc l'R subzero, el número reproductiu bàsic del virus, que a Alemanya coneix tota la població. Això dificulta la comparació entre territoris?

La comparació sempre és difícil, però a més a Espanya no hi ha un criteri, sinó 17, perquè hi ha 17 autonomies. En essència els criteris són semblants, però hem vist aquests dies el que podem i no podem fer, fins a quina hora podem sortir... Per tant, ja no és que hi hagi 17 criteris, sinó 17 multiplicat per 17 casuístiques, que ja és un número bastant elevat. És molt complicat, per això insistim que haurien de prendre's mesures a escala europea.