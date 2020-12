Espanya registra 18.047 nous positius per covid-19 i suma 148 defuncions

El Ministeri de Sanitat ha informat aquest dijous de 18.047 nous positius per covid-19, un fet que deixa la xifra global de contagis a l'estat espanyol en 1.928.265 casos confirmats per proves diagnòstiques. La xifra de víctimes per coronavirus s'ha incrementat en 148 persones i ja són 50.837 els morts per la pandèmia a Espanya. Catalunya continua al capdavant de la xifra de contagis en els últims 7 dies amb 14.396, seguida de Madrid (12.694) i el País Valencià (7.264). Des de l'inici de la pandèmia, però, Madrid és la comunitat que acumula més contagis de covid-19 amb 399.499 casos, seguida de Catalunya amb 356.724 casos confirmats i Andalusia amb 264.371 casos.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 3.194 seguida de Catalunya amb 2.375, i a molta distància Extremadura amb 828, Galícia amb 538, Castella i Lleó amb 514, Aragó amb 446 i País Basc amb 428. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 50.837 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 148 més que ahir dimecres 30 de desembre. Segons l'informe del Ministeri, 622 s'han produït en els últims 7 dies. D'aquestes, 131 s'han produït al País Valencià, 70 a Andalusia, 63 a Madrid, 53 a Castella i Lleó i 43 a Aragó i 41 a Catalunya.

El 34'10% dels llits UCI a Catalunya, ocupats per coronavirus

Des de l'inici de la pandèmia 211.064 persones de l'estat espanyol han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 18.251 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 2.181 hospitalitzats, 213 dels quals a Unitats de Cures Intensives. La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 54.502 i 3.867 a l'UCI. L'última setmana han ingressat a Madrid 188 persones, 11 a l'UCI. Catalunya comptabilitza des de l'inici de la pandèmia 29.773 hospitalitzats (2.426 a l'UCI) i 222 en els darrers 7 dies (13 a l'UCI).

Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments hi ha 11.535 pacients hospitalitzats per covid-19 que ocupen el 9,49% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 3.012 persones hospitalitzades per covid-19, el 12,36% de llits. També hi ha 2.018 ingressos en UCI a l'Estat, un 21,21% dels llits de cures intensives totals que hi ha a Espanya. A Catalunya n'hi ha 429, el 34,10% del total.

En les darreres 24 hores hi ha hagut 1.316 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 1.684 han estat donades d'alta. De les 1.316 hospitalitzacions, Catalunya encapçala el rànquing amb 324, seguida del País Valencià amb 260, i Madrid amb 216.