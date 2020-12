Sánchez: "Posem fi a un duríssim any per començar amb esperança un 2021 ple de salut i felicitat"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acomiada el 2020 amb un missatge al seu compte de Twitter recordant que ha estat un any "duríssim". Però afegeix que s'encara amb "esperança" un 2021 "ple de salut i felicitat". "Espanya se sobreposarà a l'adversitat i avançarà de nou cap a un futur més pròsper, just i igualitari. Els meus millors desitjos i feliç any!", afegeix.