Alleujament i expectació per l'acord post-Brexit sobre Gibraltar

Alleujament és la sensació que deixa a la comarca gaditana del Campo de Gibraltar el principi d'acord aconseguit entre Espanya i Regne Unit, que permetrà un trànsit fluid a la frontera amb Gibraltar, i expectació davant la futura aplicació de polítiques europees al Penyal, especialment l'acord de Schengen.

Aquest principi d'acord té una especial rellevància a La Línea de la Concepción (Cadis) per la seva relació de veïnatge més directe amb Gibraltar, ciutat amb la qual comparteix frontera. Per al president de l'Associació de la Petita i mitjana empresa de la Línea (Apymell), Lorenzo Pérez Periáñez, el passat dijous, 31 de desembre de 2020, és «el dia més important per a la història de la ciutat des del dia de la seva fundació».

Precisament en el recent finalitzat any 2020 s'ha commemorat el 150 aniversari de La Línea de la Concepción, ciutat que, segons Pérez Periáñez, «amb un Brexit dur hagués corregut perill fins i tot de desaparició».«El 60 per cent del PIB de la Línia el genera Gibraltar», va assegurar, per a afegir que la localitat té «una dependència econòmica molt gran» amb Gibraltar, «no tan sols pels treballadors linensos que treballen allà, sinó també pels molts gibraltarenys que consumeixen en la nostra hostaleria i el nostre comerç».

Després d'anunciar-se l'acord, Pérez Periáñez va contactar amb alguns dels seus col·legues de la Cambra de Comerç de Gibraltar, on «també estan exultants», ja que «bona part dels seus negocis es nodreixen del turisme i amb una frontera dura, el comerç i l'hostaleria gibraltarenys haguessin sofert un perjudici enorme».

A més, pel president d'Apymell l'acord «ha sobrepassat les expectatives» que s'havien marcat sobre fluïdesa a la frontera per als treballadors transfronterers, cosa que valora perquè, «al marge del tema econòmic, tenim famílies en els dos costats». «Jo tinc a la meva àvia a Gibraltar, per exemple», va comentar Pérez Periáñez, qui va admetre que existia el perill que els familiars no poguessin reunir-se quan volguessin i «de tenir moltes complicacions per a passar la frontera».

Antonio Paula Sánchez, espanyol que treballa en un centre de menors de la colònia britànica, va indicar que «és un alleujament que desaparegui el Reixat en entrar Gibraltar en l'espai Shengen». Alleujament perquè «els treballadors vèiem que se'ns venia un panorama bastant dolent» en el cas que «es fes realitat el procés de cinc minuts per cada passaport, amb cues de vuit o nou hores, perquè no podríem anar a treballar, ni podrien entrar productes frescos a Gibraltar; hagués estat una desfeta».

«Si Gibraltar té un pes important en el PIB del Campo de Gibraltar, també cal tenir en compte que hi ha 3.000 britànics que viuen a Espanya i travessen diàriament la frontera per a anar a treballar, i amb els espanyols que treballem allí sumem unes 15.000 persones, que és el 48% de la població activa de Gibraltar», va ressaltar Sánchez per a donar una dimensió de l'abast de l'acord també en la colònia.

Aquest empleat apunta més enllà d'una integració comercial i econòmica en el denominat espai Schengen i espera també que s'apliqui en matèria laboral i sindical. «Els treballadors tenim problemes propis, com el canvi de divisa, l'assegurança in itinere, els contractes a zero hores; a Gibraltar es cobra per dia i hora i si en un mes no et criden, no cobres res. Per això necessitem una representació i espero que aquesta obertura s'apliqui també a aquests drets», va afegir. Precisament el sindicat de treballadors de Gibraltar, Unite, va expressar aquest divendres en un comunicat que acull l'anunci d'acord «amb cautela», encara que ho considera «important» davant el temor a un «Brexit dur».