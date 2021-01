La consellera de Cultura i Turisme, Marta Rivera de la Creu, estudiarà la possibilitat d'estendre el projecte de fer tests d'antígens als turistes i treballadors dels hotels de la Comunitat de Madrid per promoure el turisme, un sector especialment colpejat per la pandèmia. El Govern regional va posar en marxa del 9 al 23 de desembre el projecte «Entorn Covid Segur» per realitzar tests d'antígens als hostes i al personal de quatre hotels de Madrid, el Meliá Madrid Serrano, el Only You Boutique Hotel, el NH Madrid Nacional i el Room Mat Óscar. Rivera de la Creu assegura que li agradaria explorar la possibilitat d'ampliar aquesta iniciativa, amb l'Associació Hotelera de Madrid, amb l'objectiu que Madrid sigui percebuda com una regió segura. Per això, en arribar a la recepció de l'hotel s'oferirà als viatgers la possibilitat de fer-se el test. Si el resultat és positiu es posarà en marxa el protocol sanitari habitual i si el resultat és negatiu els clients tindran la certesa que estan en un entorn segur.