Mor a la presó el major assassí en sèrie en la història dels EUA

Samuel Little, l'assassí en sèrie més prolífic dels Estats Units segons l'FBI, va morir a la presó on complia condemna a Califòrnia, segons van informar aquest dijous les autoritats. Little, de 80 anys, va arribar a confessar fins a 93 assassinats en total, la majoria de dones, comesos entre 1970 i 2005, però la seva ona de crims va passar desapercebuda durant dècades. Les víctimes de Little, un exboxeador afroamaericà d'1,90 metres d'altura, eren en la seva majoria dones joves negres drogoaddictes i prostitutes, i en nombrosos casos les víctimes no van arribar a ser mai identificades o els seus casos investigats, ja que la policia va atribuir les seves morts a sobredosis o accidents.

Little complia tres condemnes consecutives de cadena perpètua per la mort assassinat de tres dones a Los Angeles a finals de la dècada dels 80. Va ser declarat culpable d'assassinat en primer grau per un jurat el 25 de setembre de 2014 i va començar a complir la condemna a presó uns dos mesos després.

Però no va ser fins a quatre anys més tard quan la policia va conèixer la veritable dimensió criminal de Little. I va ser gràcies a l'interrogatori que li va fer un agent de Texas en la presó de Califòrnia. Després de l'interrogatori, Little va admetre haver matat a 93 persones en tot el país per escanyament. Des d'aquesta confessió, els investigadors han comprovat 50 d'aquests crims. La resta estan encara pendents de confirmació final.

També conegut com a Samuel McDowell, Little, nascut a Ohio, era un «nòmada» que anava d'un costat a orto robant per a comprar alcohol i drogues, segón l'FBI.