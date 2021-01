El Regne Unit supera el milió de persones vacunades contra la COVID-19

El ministre de Salut de Regne Unit, Matt Hancock, va anunciar ahir que ja s'ha vacunat a més d'un milió de persones al país contra la covid-19 després que la campanya de vacunació arrenqués el passat 8 de desembre al país. «Comencem enguany sabent que tenim dies millors per davant. Hem subministrat ja un milió de vacunes», va ressaltar Hancock en un missatge publicat en el seu compte de Twitter.

El país va iniciar la seva campanya de vacunació amb la vacuna fabricada per Pfizer i BioNTech el 8 de desembre i aquest dimecres va donar llum verda a la creada per la Universitat d'Oxford i AstraZeneca. En aquest sentit, Hancock va considerar que amb aquest últim pas la vacunació «s'accelerarà des del dilluns». «Junts, podem fer de 2021 l'any de la renovació i la recuperació», va confiar. Mentrestant, els caps mèdics de Regne Unit van remetre una carta al personal sanitari del país sobre el programa de vacunació al país, ara que es començarà a aplicar la vacuna de AstraZeneca en conjunció amb la de Pfizer, tenint en compte la «realitat» de la falta de vacunes a escala mundial.

En el seu missatge, destaquen que totes dues vacunes ofereixen «una protecció substancial en un termini de dos a tres setmanes» després de la inoculació de la primera dosi enfront dels casos clínics i en particular els més greus de covid-19, mentre que la segona dosi és «probable que sigui molt important per a la durada de la protecció».

A l'hora de protegir als grups prioritaris, afegeixen, és «més preferible en termes de salut pública» el poder vacunar al doble de persones en els pròxims dos o tres mesos que «vacunar a la meitat però només amb una lleugera major protecció».

Per això, els caps mèdics recomanen que «les primeres dosis de la vacuna es prioritzin per al major nombre de persones possible» amb la finalitat de «fer tant bé com sigui possible per al major nombre de persones en el menor lapse possible». Els responsables consideren que «dotze setmanes és un interval raonable de dosi per a aconseguir una bona protecció a llarg termini».

Així doncs, el que recomanen és que es reprogrami la inoculació de la segona dosi prevista per als pacients que ja han rebut la primera.