Wuhan fa gairebé vida normal i els seus residents van ajuntar-se per deixar enrere el seu any més dur. En les últimes hores de l'any, una parella es feia fotos de noces enfront del riu Yantsé mentre desenes de persones prenen el ferri en sortir del treball i, a la nit, una sala de concerts està abarrotada de joves. En el barri de Luxiang, unes 300 persones omplien la sala Vox per escoltar a un grup local, Happy Wheel.