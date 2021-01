Mor un jove i quatre persones resulten ferides en un tiroteig a Bordeus

Un adolescent de 16 anys va morir la nit de dissabte i quatre persones van resultar ferides en el que podria ser una venjança a tirs entre bandes en un barri conflictiu de Bordeus (sud-oest de França)."Ha estat un acte que es pot qualificar de bandolerisme bastant organitzat i que s'assembla molt a les baralles entre barris amb un agreujament pel tràfic d'armes pesants i automàtiques", va declarar l'alcalde de Bordeus, Pierre Hurmic, en una conferència de premsa.



Hurmic, qui ha dit que "s'ha superat un límit", ha anunciat la creació d'una cèl·lula de crisi, així com la seva intenció que l'Ajuntament faci valer la seva presència en el barri afectat per a posar fi ràpidament "a aquesta dramàtica escalada de la violència organitzada".



Segons els primers elements de la recerca, els fets van passar a la zona dels Aubiers cap a les 23.00 hores (22.00 GMT) en un tiroteig en el qual cinc joves van resultar ferits i traslladats a l'hospital, on un d'ells va morir i dos van quedar ingressats en estat greu.



En el vídeo d'un usuari penjat en el lloc d'informació de successos Actu17 es pot veure l'arribada d'un vehicle del qual va sortir un individu que va començar a disparar.





En direct des aubiers à bordeaux ce soir le 02/01/21 à 23h30 #bordeaux pic.twitter.com/QAr1BCagUb — Genisix911 (@Genisix911) January 3, 2021

El sindicat policial Alliance ha assenyalat que es va tractar d'una aparent "venjança" i ha destacat que els agents van acudir aquesta vegada en ajuda dels qui els havien atacat amb morters artesanals.Es referia així als incidents registrats en aquest mateix barri durant la Nit de cap d'any, amb diverses parades d'autobús i de tramvia destrossades, una oficina de correus incendiada i atacs amb artefactes d'artifici contra les forces de l'ordre que van intervenir en els disturbis.