Publiquen la primera foto en cinc mesos del rei emèrit a Abu Dhabi

El rei emèrit Joan Carles I ha estat fotografiat a Abu Dhabi en una imatge presa fa tres dies i acompanyat de dos escortes, segons ha avançat el programa 'Viva La Vida' de Telecinco.





Joan Carles I es troba des del mes d'agost passat a Abu Dhabi, on va viatjar després que es fes pública la seva decisió de traslladar la seva residència fora d'Espanya. El pare de Felip VI va explicar llavors que deixava Espanya "davant la repercussió pública que estan generant certs esdeveniments passats" de la seva vida privada i també ho feia per facilitar al seu fill la seva labor com a cap de l'Estat.El Rei emèrit Joan Carles I va comunicar que no tornaria finalment a Espanya per Nadal a causa de la situació de la pandèmia de coronavirus i la seva condició de persona d'alt risc.