Alerta per una nova estafa relacionada amb la covid: la vacuna a domicili

La Policia Nacional està alertant sobre una nova modalitat delictiva, 'la vacuna a domicili'. Aquesta nova modalitat delictiva busca estafar les persones grans, aprofitant l'actual crisi sanitària de la Covid per entrar a casa seva.

Els delinqüents contacten per telèfon amb la persona gran fent-se passar per sanitaris, concertant una cita al domicili del ciutadà, i així poder beneficiar-se de la vacuna contra la Covid-19 sense necessitat de desplaçar-se fins a un centre mèdic. En realitat, el que pretenen és tenir accés a l'interior dels habitatges per tal de cometre algun delicte (robatoris, furts).

Associacions de gent gran, centres socials i associacions de veïns ja han alertat d'aquesta nova modalitat delictiva. S'ha de recordar que les vacunes no s'estan administrant a domicili, només en centres de salut o en residències de gent gran.

Amb tot això, «des de la Policia Nacional volem prevenir que el col·lectiu de persones grans, o qualsevol altre col·lectiu, puguin ser víctimes d'aquest tipus de fet delictiu».

