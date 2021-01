Ofensiva del Partit Popular contra el Govern al Congrés

El PP vol evitar que el Govern eludeixi el control del Congrés durant el mes de gener, que és inhàbil a efectes parlamentaris, i ja ha demanat que es convoqui una reunió de la Diputació Permanent per a intentar que la Cambra citi a comparèixer al cap de l'executiu, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; l'econòmica, Nadia Calviño; i a altres quatre membres del Govern, tots del PSOE.

Segons van avançar fonts populars, el primer partit de l'oposició ha registrat ja aquesta petició perquè la presidenta de la Cambra, Meritxell Batet, reuneixi l'òrgan que substitueix al ple en els períodes no ordinaris i intentar forçar la compareixença de fins a set responsables ministerials. En el cas de Sánchez, els populars demanen que comparegui en la Cambra baixa perquè expliqui l'acord entre el Govern i el Regne Unit sobre Gibraltar. El PP reclama «transparència» a l'executiu en aquest pacte aconseguit en nit de Cap d'Any i que té a veure amb la situació de la colònia britànica després de la sortida del Regne Unit de la UE.

El PP exigeix també que Calvo acudeixi a la Comissió Constitucional per a respondre de la gestió de l'estat d'alarma per fer front a la segona onada del coronavirus que el Congrés va autoritzar fins al maig, amb la possibilitat d'aixecar-lo abans, en funció de l'evolució de la pandèmia.

Els populars també han sol·licitat que acudeixi a la Cambra abans que acabi el gener la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, per a detallar com serà el repartiment dels fons de recuperació que la UE ha reservat per a Espanya. Un altre dels membres del Govern al qual demana explicacions la formació de Pablo Casado és el titular de Justícia, Juan Carlos Campo, la presència de la qual reclamen perquè informi a la comissió del ram sobre els possibles indults als líders independentistes catalans condemnats pel referèndum de 2017.

També intentaran que comparegui abans de febrer el ministre de Transports, José Luis Ábalos, sobre la situació que han viscut els camioners espanyols que han quedat atrapats al sud d'Anglaterra després del tancament del Canal de la Manxa; la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, sobre les mesures per a encarar la crisi en els sectors dependents de la seva cartera, i, finalment, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per rendir comptes sobre les vacunes.