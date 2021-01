El Regne Unit endurirà les mesures després d'arribar als 58.000 contagis diaris

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va avisar ahir que preveu endurir les mesures de restricció a Regne Unit davant l'enorme repunt de casos de coronavirus, arribant al rècord històric de gairebé 58.000 nous contagis en les últimes 24 hores. Les autoritats britàniques també han confirmat 445 morts més en les últimes hores, fins a constatar un total de 2.599.789 contagis i 74.570 víctimes mortals.

«Cal fer el necessari per contenir aquest virus», va dir Johnson en declaracions a la BBC en un moment en què el país està assolat pel virus, agreujat per la nova variant potencialment més contagiosa. Johnson va assegurar que no descarta cap opció, i que podria mantenir les escoles tancades fins a maig, arribat el cas, encara que «no és una opció que vulguem abordar».

Precisament aquest nou cep britànic del coronavirus ha sigut detectat a Califòrnia. Segons les autoritats, de moment hi ha sis afectats i els dos primers van ser identificats el 20 de desembre al comtat de San Bernardino.

Als Estats Units han mort un total de 350.186 persones per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, segons l'última actualització de la Universitat Johns Hopkins. Els EUA continuen sent el país amb més casos i morts per covid-19, és el sisè del món en casos per habitant i el 14è en morts per habitant. En les últimes 24 hores s'han detectat 299.087 nous casos i 2.398 víctimes mortals. En total, des de l'arribada del virus s'han declarat 20.427.780 casos.

Mundialment, la pandèmia ja ha passat els 84 milions de contagis després de registrar 624.000 positius en les últimes hores. Concretament, s'han confirmat 624.728 casos i 8.248 morts, amb què el total ascendeix a 84.602.857 contagis i 1.836.136 víctimes mortals al món. Pel que fa a les persones que s'han recuperat fins al moment, la dada ha superat el llindar dels 47 milions, amb 47.604.898, i amb l'Índia com el país amb més pacients curats, amb 9,9 milions.

De fet, l'Índia va aprovar ahir l'ús d'emergència de les vacunes contra el coronavirus d'AstraZeneca i Covaxin, un projecte del laboratori local Bharat Biotech. Són les dues primeres aprovades al país que començarà una de les majors campanyes de vacunació del planeta, donades la dimensió i la població del territori. La vacuna serà distribuïda de manera gratuïta i tindrà com a primers destinataris als grups prioritaris, treballadors sanitaris i essencials. El primer ministre del país, Narendra Modi, va celebrar la fabricació local de les vacunes.