Demanen 8 anys de presó a un exconseller del PP de Madrid

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat penes de vuit anys de presó, tretze anys d'inhabilitació absoluta i inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna per a l'exconseller de la Comunitat de Madrid Alfredo Prada i sis anys de presó per a cinc persones per les suposades irregularitats comeses en diversos contractes del Campus de la Justícia de Madrid (CJM).

Se'ls acusa dels delictes continuats de prevaricació en concurs ideal amb un delicte continuat de malversació de cabals públics (o, alternativament, amb un delicte continuat de frau a l'administració pública). Per això, a més de les penes de presó, Anticorrupció reclama més de 10 anys d'inhabilitació absoluta.

Aquesta empresa pública es va constituir el 2005 per desenvolupar i executar el projecte de Campus de la Justícia de Madrid, que tenia com a finalitat construir un complex de 14 edificis interconnectats amb túnels en què es concentrarien les seus judicials de la Comunitat de Madrid. Finalment no es va acabar i va quedar en situació d'abandonament quatre anys després, havent-se gastat fins a llavors 355 milions d'euros.

La Fiscalia acusa els sis processats -tots ells membres de la taula de contractació- d'haver concertat contractacions amb «deliberada, generalitzada i reiterada elusió dels requisits normatius i principis elementals de contractació, afectant totes les fases del procediment de contractació: presa de decisió de la despesa, selecció del procediment d'adjudicació, tramitació del procediment, adjudicació i execució».

Entre 2005 i 2015, l'import total de la contractació obtingut en els treballs de fiscalització de la Cambra de Comptes de la Comunitat de Madrid va ser de 355.577.355,92 euros. Les despeses van ser efectuades per transferència bancària, pagaments en efectiu i targeta de crèdit. Els pagaments amb targeta incloïen els relatius a viatges en què no hi havia justificació de la seva finalitat institucional.

Al costat de Prada, president i conseller delegat de CJM, dins de l'estructura directiva de la societat estaven els acusats Isabelino Baños Fernández, Mariano Sanz Piñar, Alicio de les Heras, Félix García Castro i Andrés Gómez Gordo.