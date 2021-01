Johnson anuncia un confinament total a Anglaterra

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va anunciar ahir un nou confinament per a tot el territori d'Anglaterra similar a l'imposat al març a l'inici de la pandèmia, a causa de l'expansió de les infeccions per la nova variant del virus. El confinament es mantindrà fins a mitjans del mes de febrer, sempre que les condicions ho permetin, va explicar Johnson en un missatge a la nació.

El confinament total inclou el tancament de les escoles, que havien d'haver obert les seves portes ahir. Davant del «risc que els serveis de sanitat es vegin superats», s'imposarà als habitants quedar-se a casa excepte per a qüestions bàsiques almenys fins a mitjans de febrer, va aclarir. Escòcia havia anunciat poc abans un confinament total des de la mitjanit i durant tot el gener.

Les noves mesures, que van entrar en vigor ahir, inclouen el tancament dels centres educatius i el teletreball, llevat que sigui impossible treballar des de casa o es tracti de treballs essencials.

La decisió del Govern britànic coincideix amb l'anunciada hores abans per la ministra principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, de confinar el seu territori davant l'increment de casos com a conseqüència de la nova variant britànica del coronavirus. La mesura estarà vigent fins a finals de mes, tot i que Sturgeon no va descartar que pugui allargar-se si les dades no milloren.

«Només es podrà sortir de casa per motius essencials», va assenyalar la dirigent escocesa en seu parlamentària, i caldrà «treballar des de casa sempre que sigui possible». Els sectors de la construcció i de la manufactura podran seguir oberts, sota contínua revisió per part del gabinet. A més, la reobertura de col·legis i centres educatius, prevista per al 18 de gener, es retarda fins al proper febrer, amb revisió a mitjans de mes. No obstant això, les competicions de l'esport professional, i especialment la Premier League, continuaran la seva activitat.

A més, ahir el Regne Unit va iniciar l'administració de la nova vacuna d'Oxford/AstraZeneca. D'aquesta forma, s'obre una nova etapa en la vacunació massiva contra el coronavirus al Regne Unit, on les primeres inoculacions van començar el passat 2 de desembre.