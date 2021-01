Trump va pressionar el Govern de Geòrgia per capgirar el resultat electoral

El final de la presidència de Donald Trump està resultant particularment revelador sobre la persona que ha dirigit el destí dels Estats Units en els últims quatre anys. Dissabte, l'encara president va trucar el també republicà secretari d'Estat de Geòrgia per demanar-li que trobi els gairebé 12.000 vots que necessitaria per revertir a l'estat el resultat de les eleccions presidencials de novembre. Durant l'hora de conversa telefònica, Trump li prega i li exigeix que «recalculi» els vots, intenta validar sense èxit la seva llarga llista de teories conspiratòries, es frustra, s'impacienta, i arriba a amenaçar el seu interlocutor amb repercussions legals per la seva gestió dels comicis. «És impossible que perdéssim Geòrgia. Impossible. Vam guanyar per centenars de milers de vots», repeteix al llarg de la conversa.

Les pressions de Trump recauen sobre un estat que ha hagut de repetir fins en tres ocasions el seu recompte a petició del líder republicà i els seus aliats, una d'elles de forma manual. «Tot el que necessito és això: només vull trobar 11.780 vots. Perquè nosaltres vam guanyar l'estat», li deixa anar al secretari Brad Raffensperger segons l'àudio de la conversa filtrat a The Washington Post. Com ha fet de manera recurrent en les últimes setmanes, Trump qüestiona la integritat del seu company de partit, el qualifica de «nen» i li diu que és «o bé deshonest o bé un incompetent» per no escoltar les seves desacreditades teories.

«President Trump, hem tingut diverses demandes i hem hagut de respondre als tribunals. No creiem que vostè hagi guanyat», li respon Raffensperger. Tant a Geòrgia com a la resta d'estats impugnats, tots els litigis iniciats pel president i els seus aliats han fracassat sense remissió, dos d'ells després de ser escoltats pel Tribunal Suprem. El mateix Govern nord-americà ha negat de manera contundent que existís frau en les eleccions. «Les dades que vostè té no són correctes», el corregeix en un altre moment Raffensperger.

No està clar, segons els experts legals consultats pel Washington Post si les accions del president nord-americà podrien ser constitutives de delicte, però no han trigat a provocar les primeres crítiques. «La conversa captura en la seva integritat la vergonyosa història de l'assalt de Donald Trump a la democràcia nord-americana», va assenyalar Bob Bauer, assessor del president electe, Joe Biden.