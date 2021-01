Creixen a un ritme frenètic les condemnes per insultar Erdogan

Els dos casos es van encadenar: a l'advocat Özgür Urfa, especialista en Drets Humans, li havien encarregat la defensa en un judici contra un ciutadà turc a qui l'Estat havia encausat per «insultar el president». Urfa va realitzar el seu escrit de defensa i pocs dies després va rebre una notificació. Aquesta vegada, tenia el seu nom: la fiscalia turca també el denunciava a ell.

L'acusació va ser la mateixa que la del seu defensat: insults al president. «Tots dos vam ser condemnats. Jo vaig rebre 10 mesos de presó, i ara, el cas està a la cort d'apel·lació, amb la instrucció encara oberta. Però és clar, aquest tipus d'intervencions contra advocats al nostre país no és una cosa que sigui exclusiva d'aquest cas. Centenars d'advocats estan sent jutjats per les seves activitats professionals. Alguns estan a la presó», explica Urfa.

En concret, el nombre de persones condemnades per «insults al president turc» des de 2015 i fins al 2019 ha estat de 21.378. L'any 2015 va ser important. Fins a aquella data, el nombre de persones condemnades per aquest crim des de la creació de la República de Turquia el 1923 era de 44. Després de 2015, el primer any en què Recep Tayyip Erdogan va accedir a la presidència, la xifra ha anat augmentant gradualment: el 2015, 238; 884 el 2016; 2.099 el 2017 -l'any després de l'intent de cop d'estat-; 2.462 el 2018; i 3.831 el 2019.