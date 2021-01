El dinosaure de la corrupció encara hi és

Com en tants altres àmbits, la pandèmia del coronavirus va hivernar els processos d'instrucció d'alguns dels principals escàndols de corrupció política, que seguiran el seu curs el 2021. Un any més, el PP és el partit que s'enfrontarà a més causes judicials, però també seran investigats, per exemple, el rei emèrit, Podem, el clan Pujol amb totes les seves ramificacions i l'independentisme.

La Fiscalia del Tribunal Suprem manté obertes quatre investigacions sobre la fortuna de Joan Carles de Borbó. La primera indaga el paper que va tenir el rei emèrit en l'adjudicació a empreses espanyoles de les obres de construcció de l'AVE a la Meca, inaugurat el 2018, per suposat cobrament de comissions. Dues investigacions estan relacionades amb la presumpta ocultació a l'estranger (a Suïssa i a l'illa de Jersey) de fons no declarats en comptes i societats opaques. I finalment, la fiscalia està examinant la liquidació tributària de 678.393 euros que el monarca emèrit va efectuar.

El calendari judicial més imminent té marcades dues dates que tornaran a situar el PP davant seu passat recent. El 18 de gener està previst que se celebri el judici contra l'expresidenta madrilenya Cristina Cifuentes. Poques setmanes després, el 8 de febrer, començarà un dels judicis més mediàtics, el que tornarà a seure a la banqueta l'extresorer del PP Luis Bárcenas pel pagament de la reforma de la seu nacional del partit amb diners procedents de la presumpta caixa B.

Paral·lelament, el finançament irregular del PP a Madrid es continuarà investigant en el cas Púnica, mentre seguirà present el cas Villarejo en la peça separada centrada en l'anomenada operació Kitchen, que investiga si es van usar fons reservats per espiar Bárcenas i impedir que pogués utilitzar informació comprometedora contra el PP.

El soci morat del Govern també tindrà cites als tribunals aquest any. Podem com a partit i diversos dirigents estan investigats, entre altres qüestions pel contracte de 363.000 euros amb la consultora Neurona per a les eleccions generals de 2019. A més, el vicepresident segon del Govern, Pablo Iglesias, està a l'espera que el Tribunal Suprem decideixi si li obre una investigació pel cas Dina.

Aquest any, previsiblement, es coneixerà la data per jutjar l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i la seva família. A més, l'Audiència Nacional continuarà investigant la trama de comissions il·legals del 3% a Catalunya.