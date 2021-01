Milers de seguidors de Trump assalten el Capitoli per aturar la votació que ha de confirmar la victòria de Biden

Milers de seguidors de Trump han assaltat aquest dimecres el Capitoli per aturar la reunió del Congrés dels Estats Units que ha de corroborar els resultats de les eleccions celebrades el passat mes de novembre. Malgrat que Joen Biden va ser escollit guanyador, l'expresident Donald Trump continua sense reconèixer els resultats i ha tornat a titllar els comicis de "fraudulents", demanant "corregir" els resultats. Tal com recull la 'CNN' el Congrés s'ha vist obligat a fer un recés en el debat després del succés. Per la seva banda, Trump s'ha dirigit als manifestants a través de Twitter criticant al vicepresident Mike Pence, per no tenir "el coratge" per "protegir el país i la Constitució".