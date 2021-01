El partit de Maduro reprèn el control del Parlament veneçolà

Enmig d'un nou i dràstic confinament d'una setmana per aturar l'avanç de la covid-19, i amb part de Caracas a les fosques com a conseqüència d'una apagada que autoritats veneçolanes van qualificar de sabotatge, el president veneçolà, Nicolás Maduro, va reprendre el control de l'Assemblea Nacional (Parlament). «Hem ruixat amb aigua beneïda cada racó d'aquest recinte. Estem obligats a l'exorcisme», va dir Jorge Rodríguez, la seva flamant autoritat i anterior portaveu de Nicolás Maduro. Rodríguez va assegurar que el partit del Govern ve, amb la seva majoria absoluta en la legislatura, a «curar» un país destruït econòmicament per una acció que va atribuir exclusivament als opositors i als Estats Units.

En el seu primer missatge com a autoritat parlamentària, va cridar a promoure el «diàleg i la pau». Però, alhora, Rodríguez va dir que la recerca de la reconciliació mai significarà oblit. «Concòrdia sí, però hi ha crims que han de ser pagats perquè van ser comesos contra els més humils». Tots van entendre que feia referència a Juan Guaidó: «un que era aquí», va dir en al·lusió al líder opositor.

L'Assemblea Nacional va fer saber d'aquesta manera que es plegarà a les polítiques estatals per neutralitzar els sectors més durs de l'oposició.

Poques hores abans de cessar formalment les seves activitats, l'anterior Assemblea Nacional va modificar l'Estatut de Transició i va crear mecanismes per mantenir-se viva durant un any. L'extensió d'aquest mandat, va assenyalar Juan Guaidó, no és un «caprici» sinó «un deure ciutadà i patriòtic».