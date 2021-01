Qatar renova les relacions amb els països del golf Pèrsic

Reinici de la «solidaritat i estabilitat» al golf Pèrsic. Després de tres anys i mig de boicot, la històrica cimera del Consell de Cooperació del Golf va reunir ahir Qatar amb l'Aràbia Saudita, Bahrain i els Emirats Àrabs Units per posar fi al bloqueig i signar una declaració conjunta. El petit emirat amb prou feines ha hagut de fer concessions davant el quartet, al costat d'Egipte, liderat per Riad, que s'ha vist obligat a canviar la seva estratègia diplomàtica per construir un front comú contra l'Iran. En el final de l'Administració Trump, la monarquia saudita busca la reconciliació amb els veïns davant la imminent retirada de la carta blanca a les seves violacions dels drets humans per part de Joe Biden.

«Hi ha una necessitat desesperada d'unir els nostres esforços per promoure la nostra regió i fer front als canvis que ens envolten», va dir el príncep hereu Mohamed bin Salman, governant de l'Aràbia Saudita.