Trump porta el seu discurs antidemocràtic a l'estat de Geòrgia

El president sortint dels EUA, Donald Trump, va convertir el que havia de ser un míting a favor dels dos candidats republicans al Senat a Geòrgia en un acte de defensa de les seves pròpies maniobres antidemocràtiques per retenir el poder, que amenacen de trencar en dues parts el seu partit.

Tant Trump com el president electe de país, Joe Biden, van viatjar a Geòrgia per fer campanya a favor dels candidats dels seus respectius partits que ahir es van jugar el càrrec en unes eleccions que decidiran qui controla el Senat durant els propers dos anys, i seus mítings no van poder ser més diferents.

Mentre Biden va fer un al·legat sobre el poder que té cada votant nord-americà per canviar les coses al país, Trump va repetir les seves teories conspiratòries i acusacions sense fonament sobre les eleccions del passat novembre, que tenen com a objectiu invalidar milions de vots que no van ser per a ell.

«De cap manera vaig poder perdre a Geòrgia, aquelles eleccions van ser manipulades», va dir Trump poc després de pujar a l'escenari a la localitat de Dalton, on va repetir les seves acusacions de frau durant al voltant d'una hora i mitja.

El míting de Trump va ser segurament l'últim que farà com a president en un estat clau, ja que Biden arribarà al poder el 20 de gener, i es va produir dos dies després que es filtrés a la premsa una alarmant trucada que va mantenir dissabte amb el secretari d'Estat de Geòrgia, el republicà Brad Raffensperger.

En aquesta conversa, Trump va demanar a Raffensperger que «trobés» milers de vots a favor seu en aquest estat, els suficients per invalidar la victòria de Biden a Geòrgia, tot i que ja hi ha hagut tres recomptes en el territori i tots ells han donat com a guanyador l'exvicepresident demòcrata.

Aquesta extraordinària revelació ha portat experts legals a suggerir que Trump podria haver violat lleis federals i estatals amb aquesta pressió, i les autoritats de Geòrgia s'estan plantejant investigar el tema, mentre que dos congressistes demòcrates han demanat a l'FBI que faci el mateix.

Durant el seu míting a Geòrgia, Trump només es va referir a la trucada per afirmar que «a tothom li va encantar», tot i que ha posat en una posició incòmoda pràcticament tots els membres del seu partit, i ha provocat que almenys tres senadors republicans -Pat Toomey, Liz Cheney i Martha Blackburn- el critiquin.

Les seves pressions a les autoritats electorals de Geòrgia han fet més palesa la guerra oberta al Partit Republicà, entre aquells que donen suport a Trump en les seves acusacions sense proves de frau electoral i els que volen distanciar-se d'aquesta batalla.

En aquest segon bàndol hi ha el líder republicà al Senat, Mitch McConnell, qui ja va reconèixer al desembre Biden com a president electe i tindrà un incòmode paper avui, quan el Congrés es reunirà per comptar els vots sorgits de les eleccions del 3 de novembre.

Al menys tretze senadors republicans i més de cent congressistes d'aquest partit a la cambra baixa han avançat que presentaran o donaran suport a objeccions en aquesta sessió de Congrés als resultats a diversos estats.

Encara no hi ha cap perspectiva que la sessió al Congrés canviï el resultat dels comicis, però sí s'allargarà durant moltes hores i contindrà diverses votacions en què cada republicà haurà de decidir si dóna suport a l'assalt de Trump al procés electoral, que molts consideren un intent de cop d'Estat.

Les maniobres de Trump podrien haver influït en les eleccions a Geòrgia, que decidiran quin partit controla el Senat durant els dos primers anys de Biden. Els republicans només necessiten guanyar un dels escons que estan en joc a l'estat per retenir el control del Senat, mentre que els demòcrates podrien aconseguir-lo si es fan amb els dos seients que es disputen. La insistència de el president sortint a disseminar «desinformació» sobre un presumpte frau a Geòrgia en les eleccions de novembre podria haver provocat que molts habitants de l'estat no anessin a votar.