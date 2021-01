Campanya d'arrestos massius contra dirigents opositors a Hong Kong

Una cinquantena de polítics de l'oposició i activistes van ser arrestats ahir a Hong Kong en l'operació policial més important des que la controvertida llei de seguretat nacional va ser aprovada el juny de l'any passat. Al grup se l'acusa de «subvertir el poder estatal» per organitzar i participar en unes primàries il·legals que perseguien el bloqueig del Govern de l'excolònia.

La campanya ha atacat el moviment antigovernamental en els fronts polític, mediàtic i legal. En el grup hi ha històriques figures com els exparlamentaris Helena Wong, Lam Cheuk-ting, Chu Hoy-dick i Claudia Mo o l'acadèmic Benny Tai. La varietat de perfils, amb moderats i inflamats, suggereix la vocació universal de l'operació i la minvada paciència de les autoritats.

La policia també va entregar ahir ordres judicials a les oficines del diari Apple Daily, crític amb els governs de Hong Kong i Pequín, i els portals web Stand News i In-Media. Els dos primers van organitzar fòrums electorals per als candidats mentre l'últim va publicitar la votació, va assenyalar el diari local South China Morning Post. Una trentena d'agents van entrar a la seu d'un bufet d'advocats que assessora els polítics de l'oposició i van arrestar un dels seus socis per ajudar a organitzar les primàries. La llei de seguretat aprovada darrerament ha endurit les penes per al delicte de subversió.