El Congrés dels EUA certifica Biden com a nou president després de l'assalt dels seguidors pro-Trump al Capitoli

El Congrés dels Estats Units ha certificat el demòcrata Joe Biden com a nou president després de l'assalt dels seguidors pro-Trump que ha acabat amb almenys quatre morts. En reiniciar la sessió on s'ha confirmat la victòria de Biden, el vicepresident Mike Pence ha admès que ha estat "un dia fosc per a la història dels Estats Units".

Després d'un llarg debat que ha acabat passades les tres de la matinada, la Cambra de Representants ha rebutjat per 282 vots a favor i 138 en contra l'intent d'un grup de republicans per impugnar els resultats electorals a Arizona i Pennsilvània. També el Senat s'hi ha oposat amb 92 vots a favor i 7 en contra.

Així, finalment les dues cambres han donat el vistiplau formal al relleu a la Casa Blanca, encara ocupada pel president sortint Donald Trump. Una confirmació que coincideix amb la victòria dels demòcrates a les eleccions pel Senat a Geòrgia que els assegura el control de la cambra alta.