França extraditarà Josu Ternera per un assassinat a Vitòria el 1980

La justícia francesa va donar el seu vistiplau ahir a la demanda d'extradició espanyola contra l'exdirigent etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, per ser jutjat per la seva presumpta implicació en l'assassinat del directiu de Michelin Luis Hergueta, comès el 25 de juny de 1980 a Vitòria. La sala d'instrucció del Tribunal d'Apel·lació de París va aprovar la sol·licitud de l'Audiència Nacional perquè Ternera sigui jutjat per un delicte que li podria suposar una pena de 30 anys de presó.