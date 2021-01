Illa avisa que queden setmanes dures i afirma que «el millor regal és cuidar-nos»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va aprofitar ahir la festivitat de Reis per recordar que «el millor regal és cuidar-nos, després d'advertir que «queden per davant setmanes dures». Per això, va animar a mantenir les mesures de prevenció per frenar els contagis de coronavirus.

Així ho va dir el ministre a través del seu compte de Twitter, on va escriure: «Queden per davant setmanes dures. Mantenir les mesures de prevenció és fonamental per afrontar-les. Entre tots podem aconseguir-ho i no oblidis que #ElMejorRegaloEsCuidarnos. Cuida't per cuidar els altres».

La secretària d'Estat de Sanitat, Silvia Cazón, va afirmar ahir que amb els «instruments actuals» és possible evitar un confinament total com el de la passada primavera, i va al·legar que hi ha «mesures intermèdies» que es poden «aplicar amb una precisió gairebé quirúrgica» per evitar la propagació de la covid-19.

En una entrevista al diari Ara, Cazón també va assenyalar que es comencen a veure «els efectes la mobilitat i la relaxació» durant el Nadal, tot i que, segons va indicar, totes les comunitats autònomes han mantingut «un cert grau de tensió».Sobre la nova soca britànica, la secretària d'Estat de Sanitat va manifestar que «no és dominant a Espanya» i que els casos detectats al país estan relacionats amb persones amb vincles amb el Regne Unit. Ara per ara, segons va assenyalar, els organismes internacionals recomanen reforçar la vigilància per identificar els casos d'aquesta variable.

Quant a la vacunació, Cazón considera que el ritme «s'ha de millorar», però que la «màquina comença a greixar» i les dades evolucionen de manera favorable cada dia per l'«esforç que fan les comunitats autònomes».