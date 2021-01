Qui és Jake Angeli, l'home disfressat amb un casc de bisó que ha irromput al Capitoli dels EUA?

Van ser segons, però l'escena es va convertir en símbol de la violenta insurrecció al Capitoli de simpatitzants del president nord-americà, Donald Trump. Un home disfressat de bisó, amb un barret amb banyes i sense samarreta va presidir momentàniament el Senat dels EUA, amb el puny alçat, enmig del caos.



Aquesta rocambolesca seqüència la va protagonitzar Jake Angeli, un membre del moviment de teories de la conspiració Qanon que es fa dir 'Yellowstone Wolf' ('El Llop de Yellowstone') al seu canal de YouTube, en el qual defensa que existeix una suposada xarxa de pornografia infantil i trànsit sexual de menors dirigida pels demòcrates, entre altres idees.



La seva presència al Capitoli es va fer viral a les xarxes socials –i amb la seva indumentària també va convertir en tendència a Twitter el grup Village People– i va cridar l'atenció de milers de persones, que es van preguntar d'on sortia aquest personatge, que va ser entrevistat per Efe al novembre.





Els seus inicis, a Arizona

Es compara amb Gandhi i Jesús

Una retòrica que funciona

D'Arizona a Washington

La imatge va agafar tanta força que diversos mitjans nacionals i internacionals es van referir a Angeli com un dels líders de l'ocupació del Congrés nord-americà.Natural de Phoenix (Arizona, EUA) Angeli, de 27 anys, va atendre Efe en els dies posteriors a les eleccions presidencials dels EUA del 3 de novembre, al davant del centre de votació i recompte del comtat de Maricopa, en aquest estat.'Yellowstone Wolf' es va descriure a si mateix com un «elegit» enviat per Qanon, un grup format en fòrums d'internet i que ha sigut etiquetat per l'FBI com a potencial amenaça de terrorisme domèstic.Lluny de parlar de violència i amb un somriure d'orella a orella, Angeli va explicar que el seu deure és «informar» la comunitat dels diferents escàndols que suposadament amaga el Partit Demòcrata, com el tràfic de persones, la ingerència en el Govern nord-americà, i el frau electoral contra Trump.Malgrat que havia sigut vist en altres concentracions a favor del mandatari republicà, els dies de protesta davant del centre de recompte de vots a Maricopa van ser la seva primera gran aparició pública, en la qual va captar l'atenció de grans mitjans del país.En aquest context, va argumentar que la seva intenció era «defensar els vots de Trump a Arizona» mitjançant la «desobediència civil», com van fer altres grans líders històrics.«Estem fent front a la narrativa global que Biden va guanyar mitjançant desobediència civil, com Gandhi, Jesús i Martin Luther King van fer», va dir, amb la cara pintada amb la bandera dels EUA, marca de la casa.El seu missatge en directe va calar entre els seguidors de Trump presents en aquestes protestes a Arizona, en part, per la seva alta capacitat de retòrica i una veu aspra però singular.Així, es va convertir en un dels oradors principals de cada acte a Phoenix durant aquella setmana, ja fos davant d'aquest centre de votació, l'Ajuntament o el Capitoli estatal.Aquestes repetides actuacions el van portar a ser un dels protagonistes de la «defensa dels vots» de Trump, al nivell del presentador de ràdio ultraconservador Alex Jones.En menys de dos mesos, Angeli va passar dels jardins del Capitoli d'Arizona a la coneguda esplanada del Capitoli de Washinton DC, on també va fer diversos discursos abans de la insurrecció, segons diversos perfils de xarxes socials.Després d'entrar a l'edifici federal i arribar al Senat amb els seus companys, 'Yellowstone Wolf' va presidir momentàniament la Cambra Alta i va protagonitzar una imatge que passarà a la història.