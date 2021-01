La Justícia britànica rebutja la petició de llibertat condicional d'Assange

La jutge Vanessa Baraitser va rebutjar ahir la petició de llibertat condicional de Julian Assange. Segons la magistrada, el resultat de l'apel·lació sobre l'extradició per part dels Estats Units encara no està decidit i Assange encara «té un incentiu per fugar-se». «Estic convençuda que hi ha raons per creure que si el senyor Assange és posat en llibertat no es presentarà a la cort per fer front als procediments d'apel·lació», va assenyalar Baraitser.

Dilluns passat, la jutge va denegar el lliurament del fundador de WikiLeaks als Estats Units, on s'enfrontaria a penes de 175 anys de presó, al·legant que «el risc que Assange se suïcidés era elevat si es permetia l'extradició». El Govern nord-americà va anunciar immediatament que recorrerà la sentència, considerada pels defensors d'Assange, que demanen la seva posada en llibertat, com «un primer pas cap a la justícia».

Durant la vista, l'advocada Clair Dobbin, en representació del Govern dels Estats Units, va al·legar que Assange, de 49 anys, posseeix recursos per escapar i es va referir a la recent oferta d'asil de Mèxic. En el passat, va assenyalar Dobbin, Assange va ajudar Edward Snowden a escapar a Hong Kong i d'allà a Rússia. La lletrada també va recordar que Assange ja ha violat en una ocasió la llibertat condicional al Regne Unit quan es va refugiar a l'Ambaixada de l'Equador a Londres el 2012. Així mateix, Dobbin va posar en dubte que la salut mental de l'australià sigui tan dolenta com el veredicte de dilluns passat assenyalava per denegar l'extradició.

Edward Fitzgerald, de l'equip legal d'Assange, va al·legar que el risc que pugui escapar ja no existeix, perquè Assange posseeix a Anglaterra una nova família, en referència a Stella Morris, l'advocada de 37 anys d'origen sud-africà i nacionalitat sueca amb la qual va tenir dos fills en secret mentre romania asilat a l'Ambaixada de l'Equador. Dobbin havia fet constar ja, avançant-se a aquest argument, que Assange mai havia viscut amb aquesta nova família.

Fitzgerald va considerar que la decisió de la magistrada Baraitser ho ha canviat tot. Va destacar que el seu defensat porta 15 mesos a la presó per saltar-se la llibertat condicional per una petició d'extradició que ara ha estat denegada. Fins i tot, va indicar, hi ha ara dubtes sobre si els Estats Units seguiran endavant amb la petició d'extradició.