L'Estat rebrà les primeres dosis de la vacuna de Moderna en un termini d'entre set i deu dies, segons ha avançat aquest dijous el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una compareixença a Barcelona. Segons Illa, en sis setmanes Moderna enviarà 600.000 dosis. Com en el cas de Pfizer, les dosis de Moderna arribaran al magatzem central de Guadalajara, i des d'allà el Ministeri de Sanitat les distribuirà "de manera equitativa" a les CCAA. La logística de la distribució és menys complexa perquè la vacuna de Moderna s'ha de conservar a -20ºC, (la de Pfizer -80ºC). Illa ha insistit que a finals de l'estiu ja hi haurà un 70% de població vacunada, i ha apuntat que ara l'important és que "anem adquirint velocitat de creuer en el ritme de vacunació".

Segons Illa, l'arribada de la vacuna de Moderna "no altera el pla de vacunació". Té un nivell d'efectivitat "similar" a la de Pfizer i se subministrarà als grups prioritaris ja identificats. Ha recordat que hi ha dues vacunes més en procés de revisió per part de les autoritats europees la d'Oxford i la de Johnson & Johnson.

Pel que fa al ritme de vacunacions, ha afirmat que el Ministeri no farà "rànquings" perquè això no és una "cursa", i s'ha mostrat convençut que "en pocs dies adquirirem velocitat de creuer" "Això no és un esprint" i en pocs dies tots els territoris tindran índex de vacunació similars, ha dit. En tot cas, Illa ha afirmat que el Ministeri no és partidari d'endarrerir la segona dosi de la vacuna de Pfizer perquè la immunitat no arriba fins al vuitè dia després de la segona vacunació.

El ministre ha advertit que la situació sanitària és "de molta preocupació" i ha donat suport a les mesures adoptades per les CCAA, que són "proporcionades", perquè encara que siguin en alguns casos "dràstiques" venen unes setmanes "complicades" on cal "tenir la guàrdia molt alta" i tenir presents les recomanacions de les autoritats sanitàries.

Catalunya podria rebre la setmana vinent unes 5.800 dosis de la vacuna de Moderna, segons Alba Vergés

La consellera de Salut Alba Vergés s'ha mostrat cauta a l'hora de confirmar amb rotunditat que els vaccins arribaran dilluns fins que no tinguin el "compromís exacte" al respecte. En tot cas, ha dit que de moment són "molt poques" les dosis que podrien arribar però que a Catalunya li pertocarien unes 100.000 que anirien arribant les successives setmanes.

La consellera ha defensat l'estratègia de vacunació que s'està seguint a Catalunya i ha apuntat que només fa una setmana que es va iniciar i que encara no s'ha arribat a desplegar amb la velocitat que acabarà tenint. Aquest dimecres, festiu de Reis, ha detallat que s'han vacunat 3.000 persones més però que el ritme del dia anterior, 10.000 en un dia, és "un ritme bo".

Ha afirmat també que no hi ha un problema de manca de personal per subministrar la vacuna sinó que la logística és "molt complicada". "El primer dia no ho tens tot al 100%", ha manifestat. Així, ha dit que s'ha volgut programar tot per garantir la segona dosis a totes les persones a les que ja s'ha subministrat la primera i en el temps marcat. En aquest sentit, s'ha mostrat favorable a mantenir la vacunació de la segona dosi al 21 dies de la primera i no endarrerir-la, com estan fent alguns països davant l'augment de la incidència de la covid.

La consellera ha destacat que els professionals sanitaris estan "marcant exemple" i que "la majoria" s'està vacunant. Vergés ha afegit que quan s'entri en la segona etapa de vacunació, pels volts de Setmana Santa, i l'estratègia sigui poblacional, l'organització haurà de ser diferent.

La consellera no s'ha volgut "aventurar" a dir quan es podria arribar a la immunitat de grup i ha garantit que es continuarà vacunant a l'estiu, malgrat s'hagi arribat al 60 o al 70% de la població vacunada.



Crítica amb la decisió d'Illa

"Em sorprèn que s'estigui fent campanya amb l'epidèmia, ho dic molt en general però em sorprèn que puguis abandonar el Ministeri de Sanitat en un moment tan delicat i ser candidat perquè hi ha unes eleccions", ha dit Vergés en ser preguntada per la decisió d'Illa de ser el candidat del PSC i deixar el ministeri de Sanitat.

A més, ha apuntat que Illa va signar el pacte a la Diputació de Barcelona, que no pot "compartir", però ha assegurat que la seva preocupació no és aquesta sinó la gestió de la pandèmia a Catalunya.