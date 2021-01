Merkel endureix les restriccions per frenar l'auge dels contagis

Alemanya s'enfronta a setmanes de més restriccions socials, econòmiques i de moviment. Així ho van acordar ahir, tal com s'esperava, el Govern federal i els ?executius dels 16 estats federats. Les restriccions que van entrar en ?vigor el novembre passat ?tancament de comerços i locals con?siderats no essencials, d'escoles i funcionament restringit d'escoles bressol, entre d'altres? es ?prolonguen fins al pròxim 31 de gener, segons va anunciar a la ?tarda la cancellera Angela Merkel.

Més enllà de l'esperada prolongació de les restriccions ja existents hi ha una nova limitació que crida l'atenció, i que ja ha generat debat, polèmica i crítiques de part de l'oposició: els residents en regions amb una incidència superior a 200 noves infeccions per cada 100.000 habitants no podran abandonar el seu lloc habitual de residència en un radi de 15 quilòmetres.

Aquesta prohibició només podrà trencar-se per motius urgents. Segons dades de l'Institut Robert Koch, actualment 67 districtes del país es troben en aquesta situació epidemiològica, i la majoria estan als estats de Saxònia i Turíngia. Els crítics addueixen que aquesta mesura no té cap sentit ja que significa la prohibició de viatjar amb cotxe mentre sí que es permet que a les ciutats es continuïn produint aglomeracions en el transport públic.

Les trobades privades seran encara més restringides: a partir de la setmana vinent, segons el document filtrat, les reunions privades només es podran fer amb una persona externa al nucli familiar o cercle d'amistats. Viatjar a Alemanya també serà més complicat: a partir de l'11 de gener serà obligat entrar al país amb un test negatiu de coronavirus, amb una antiguitat màxima de 48 hores, o sotmetre's a la prova en arribar. Qui procedeixi de territoris considerats de risc haurà d'aïllar-se 10 dies.

Alemanya va tornar a superar els mil morts per covid-19 en les ?últimes 24 hores, mentre els nous contagis van ascendir a 21.237, segons dades de l'Institut Robert Koch (RKI) de virologia, actualitzats la mitjanit de dimecres.

El nombre de positius des que es va donar a conèixer el primer contagi al país suma 1.808.647, amb 36.537 víctimes mortals, 1.019 en les últimes 24 hores. El màxim en morts s'havia registrat el 30 de desembre amb 1.129 casos fatals i el de contagis el 18 de desembre amb 33.777 noves infeccions.

L'RKI adverteix, no obstant això, que a l'hora d'interpretar les dades cal tenir en compte que en els dies a l'entorn de Nadal i Cap d'Any es van realitzar menys tests ja que menys gent va al metge per aquestes dates, i s'hi suma que possiblement les autoritats ?competents no han comunicat diàriament els positius confirmats per al seu còmput centralitzat. Mentrestant, el nombre de ?persones que ja han rebut la primera dosi de la vacuna a Alemanya ascendeix al voltant de 317.000.