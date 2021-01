Els motoristes podran circular pels vorals en cas de retenció

Els 'riders' hauran de portar casc i els motoristes hauran de conduir amb guants però podran circular pel voral en cas de retenció sempre que no superin els 30 km/h. Són tres de les novetats que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciat aquest dijous com a part d'un intent del seu executiu de reduir encara més la sinistralitat a les carreretes. Les modificacions s'introduiran al codi de circulació que es presentarà a consulta dels ciutadans durant el mes de gener.

Marlaska ha recordat que malgrat que fins ara només estaven obligats a portar casc els menors de 16 anys que condueixen bicicleta, els 'riders' "es mouen permanentment per les vies de les ciutats" i per tant cal "garantir la seva seguretat personal".

Pel que fa a l'obligatorietat dels motoristes de portar guants, Marlaska ha recordat que altres països com França ja la tenen establerta. La mesura –igual que el casc per als 'riders'- busca dotar-los d'un equipament correcte per "garantir la seva integritat personal".

El Ministeri també recull una petició del col·lectiu de motoristes. Les motos podran circular pels vorals dels carrers i carreteres quan es produeixi algun embús. Segons Marlaska, és una manera de descongestionar el trànsit però no podran superar en cap cas els 30 km/h.

En tot cas, segons Marlaska, totes aquestes mesures s'incorporen al reglament que ara es troba en tràmit i que se sotmetrà a consulta durant el mes de gener. L'objectiu, ha dit, és protegir "col·lectius vulnerables" a les carreteres.

21% menys de morts a les carreteres

El ministre ha presentat el balanç de la sinistralitat a les carreteres del 2020, que va acabar amb 870 morts, un 21% menys que el 2019 (1.098 persones). Segons el ministre, el descens és fruit de les restriccions pel covid, però s'ha registrat per primera vegada menys de 1.000 morts en un any.

El ministre ha recordat que la majoria dels morts "són evitables" i ha citat com a exemple que 125 dels 870 morts no portaven el cinturó de seguretat. Pel que fa als morts en motocicleta (36 dels 870) 13 no portaven casc.

Un 77% dels morts -200- es va produir a les autopistes i autovies. El descens de la mobilitat ha fet caure aquesta xifra un 34% respecte a l'any 2019.