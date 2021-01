Una residència de gent gran de la comunitat de Madrid vacuna sacerdots i familiars dels usuaris

La Comunitat de Madrid està investigant el cas de la residència de gent gran Valdesur, situada a la localitat de Valdemoro, que va vacunar altres persones, i no només treballadors i usuaris, i en cas de confirmar-se «prendrà les mesures pertinents, com no pot ser d'una altra manera», van explicar fonts de la Conselleria de Sanitat.

En un comunicat, el grup Casablanca, al qual pertany aquest geriàtric concertat amb la Comunitat, va reconèixer que han detectat algunes anomalies en la selecció de les persones vacunades de covid-19 que no viuen a la residència per a gent gran, «però que sí pertanyen al seu entorn».

«La vida útil d'una vacuna un cop reconstituïda és de dues hores i si no s'utilitza es perd. Amb l'únic ànim d'aprofitar el cent per cent de les dosis rebudes i protegir al màxim la gent gran de les nostres residències, s'ha vacunat diversos sacerdots que ens assisteixen espiritualment als centres del grup, voluntaris que estan en contacte amb els més grans de forma habitual i algunes persones de risc familiars d'alguns empleats», va explicar.

No obstant, la direcció mèdica del grup Casablanca va informar que s'ha vacunat correctament tots els residents de centre que estaven previstos per al dia d'ahir, «seguint escrupolosament els protocols establerts».

A més, van destacar que s'ha obert un procés d'investigació intern per aclarir els fets, analitzar les causes dels mateixos i informar les autoritats sanitàries i d'Afers Socials sobre la situació creada.

«Fins al moment, els casos identificats són molt reduïts i afecten molt poques persones sobre un total de més de 1.600 vacunacions previstes. De totes les persones vacunades, s'han bolcat les dades a través de l'aplicació informàtica establerta per les autoritats sanitàries», va explicar el grup geriàtric, que «assumeix la responsabilitat del que ha passat i lamenta les conseqüències que hagin pogut aparèixer».