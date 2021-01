Una torba de seguidors de Trump assalta el Capitoli i provoca el caos a Washington

Estava cridada a ser l'última demostració de força del trumpisme abans que Donald Trump abandoni la Casa Blanca i va acabar desencadenant imatges extraordinàries de caos i violència, les mateixes que el líder republicà ha avalat en els últims quatre anys. Centenars de manifestants van irrompre ahir al Capitoli dels Estats Units, on les dues cambres del Congrés estaven reunides per certificar la victòria de Joe Biden a les eleccions de novembre. L'acció es va produir després que una multitud ocupés les escales de l'edifici gairebé sense oposició policial, el que va provocar el tancament d'emergència de l'edifici. Només una hora abans, el president nord-americà s'havia dirigit a la multitud per insistir en la seva teoria del robatori, demanant veladament als seus seguidors que actuessin contra els artífexs de la desacreditada tupinada.

La imatge insòlita del Capitoli ocupat va obligar a suspendre la sessió conjunta de les dues cambres del Congrés. Les autoritats van tancar les portes de l'hemicicle i van evacuar el vicepresident, Mike Pence, per garantir la seva seguretat. Però així i tot es van viure moments d'extrema tensió. Les portes del Senat van haver de ser bloquejades amb armaris, segons algunes fotografies, però alguns manifestants van arribar a entrar a l'hemicicle. Una fotografia mostrava un dels assaltants aixecant el puny des de l'estrada que ocupa habitualment el president de la cambra. Altres van irrompre a les oficines dels congressistes i va arribar a produir-se un enfrontament armat als passadissos de l'edifici. Almenys una dona va resultar ferida en rebre un tret al pit i va acabar morint hores després.

Fins llavors, la concentració de les desenes de milers de persones que havien ocupat el centre de Washington per protestar contra el suposat frau electoral sota l'eslògan «Salvem Amèrica» havia transcorregut sense incidents. Però, entre la multitud, l'enuig, la frustració i l'angoixa eren palpables. Imperava en molts la sensació que sense Trump en el poder els EUA perdran les seves llibertats, donaran l'esquena a Déu i quedaran en mans d'una elit corrupta.

«Li demano a tothom a l'interior del Capitoli que es comporti de manera pacífica», va escriure Trump a les xarxes després que es desencadenés el pandemònium al seu interior. «Res de violència. Recordin, som el partit de la llei i l'ordre». El president dels Estats Units va demanar després als assaltants en un vídeo que vagin «cap a casa pacíficament», però va evitar condemnar la irrupció a la cambra legislativa i va reiterar que li van «robar les eleccions». «Us estimem, sou molt especials, sé com us sentiu, però aneu cap a casa», va afirmar Trump en un missatge penjat al seu perfil de Twitter. «Sé que patiu, que és dolorós, ens van robar les eleccions, tothom ho sap, especialment l'altra banda», va assenyalar, demanant «respecte per la llei i l'ordre» i pels agents de policia. «No volem que ningú resulti ferit», va dir.

Per part seva, Biden va reclamar a Trump que emetés un missatge a la televisió per aturar l'assalt al Capitoli, que va descriure com una «insurrecció». En una intervenció, el president electe va assegurar que les escenes de «caos, desordre i sedició» que s'estaven vivint a Washington «no representen la veritable Amèrica». El president electe va demanar a Trump que «compleixi la seva promesa i defensi la Constitució» per acabar un «setge» que amenaça la seguretat dels EUA. «El món ens està mirant», va recordar Biden, que va admetre que la situació demostra que «la democràcia és fràgil».

L'alcaldessa demòcrata de Washington, Muriel Bowser, va decretar el toc de queda a la ciutat a partir de les sis de la tarda, mentre la Casa Blanca va anunciar l'enviament de reforços per a la Guàrdia Nacional i la policia.

Trump s'havia dirigit poc abans a la multitud per descriure les darreres eleccions com «el ?major frau electoral de la història». El president va qualificar d'«idiotes» els 80 milions de nord-americans que van votar Biden, va demanar als seus seguidors que actuessin contra els republicans disposats a donar suport a la certificació de la seva victòria i va dir que Biden serà un president «il·legítim». Una gasolina que va servir per enardir les masses que poc després van ?irrompre al Capitoli. «Avui es farà història. Veurem si tenim líders valents. Si acaben certificant el ?resultat, mai hauríem d'oblidar-ho», va dir Trump a la multitud.

D'altra banda, Jon Ossoff va aconseguir l'últim escó al Senat per Geòrgia, segons les projeccions de la premsa nord-americana, de manera que els demòcrates han recuperat el control de la cambra alta del Congrés, segons Efe. Les projeccions de l'NBC i la CBS establien que Ossoff hauria aconseguit un 50,3 per cent dels suports, mentre que el seu contrincant, el republicà David Perdue, que defensava el seu seient, el va perdre amb el 49,7 per cent dels vots. Amb la victòria d'Ossoff i del també demòcrataRaphael Warnock, el Senat dels Estats Units estaria empatat entre demòcrates i republicans, ja que cada partit té 50 representants, però la presidenta de la cambra, la vicepresidenta Kamala Harris, tindrà un vot de qualitat.