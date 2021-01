Trump justifica l'assalt i Twitter bloqueja el seu compte

El president estatunidenc, Donald Trump, va justificar aquest dimecres en un tuit l'assalt al Capitoli per part dels seus simpatitzants, en al·legar que responia a un presumpte frau que li va robar la victòria en les eleccions, fet del qual no hi ha cap prova.

Twitter va prendre una mesura sense precedents fins avui i va eliminar aquest comentari del president, que normalment només marca com una opinió disputada o que no atén els fets, al mateix temps que va bloquejar el compte del mandatari durant 12 hores enmig de la violència que s'ha deslligat en la capital i va amenaçar amb la suspensió permanent

"Això són coses i esdeveniments que passen quan una victòria electoral irresistible és arrabassada de manera tan abrupta i viciada als grans patriotes que han estat tractats tan injustament i malament durant tant de temps. Vagin a casa i en pau Recordin aquest dia per sempre!", indicava el tuit ara eliminat.

Després de l'assalt dels seus simpatitzants al Capitoli, Trump va emetre diversos missatges en els quals no va ser crític de l'assalt violent de la seu legislativa i es va limitar a demanar "tornar a casa" als milers de persones que es van donar cita avui a Washington per a protestar contra la certificació del triomf electoral del demòcrata Joe Biden, elegit president conforme a les normes electorals del país.