Washington estudia una possible destitució de Trump

Els esdeveniments d'aquest tristament històric dimecres als Estats Units han ressuscitat a Washington dues converses: la possibilitat de sotmetre a Donald Trump a un segon impeachment o la de retirar-li del càrrec fent ús de l'Esmena 25, que en la seva secció 4 estableix que el vicepresident, amb una majoria del gabinet o amb un òrgan constituït específicament pel Congrés, poden treure al president del Despatx Oval si determinen que "és incapaç de complir els poders i deures del seu càrrec".



La possibilitat d'un segon impeachment ja l'havien deixat caure abans alguns demòcrates, però després de la presa del Capitoli per una torba arengada per Trump ha ressorgit amb força. Una de les primeres a advocar públicament per aquest pas ha estat la congressista demòcrata Ilhan Omar. "Estic redactant articles d'un impeachment. Donald J. Trump hauria de ser acusat per la Cambra de Representants i destituït pel Senat dels Estats Units", ha anunciat a Twitter en un missatge que no va tardar a propagar-se per les xarxes socials.





I am drawing up Articles of Impeachment.



Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate.



We can't allow him to remain in office, it's a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath. — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 6, 2021

Control demòcrata del Senat

"No podem permetre que romangui en el càrrec, és una qüestió de preservar la nostra República i hem de complir el nostre jurament", va fonamentar la legisladora, enmig de la inèdita tempesta política.També la demòcrata Alexandria Ocasio-Cortez, com Omar membre del denominat 'esquadró' de representants progressistes al qual Trump ha atacat amb freqüència, es va sumar a la crida amb un tuit d'una sola paraula. "Impeach".Els temps d'una acusació i un procés de la naturalesa d'un impeachment. La incitació a una rebel·lió d'extrema dreta des del cim del poder no té precedents. I en aquest context, i donats els temps que requeriria un impeachment,i les reclamacions explícites de destitució de Trump al vicepresident Mike Pence."El teixit de la nostra democràcia i els principis de la nostra república estan sent atacats pel president. Prou és prou. El president Trumppel seu gabinet o pel Congrés", va escriure en el seu compte de twitter el governador de Vermont, el republicà Phil Scott. "No hi ha dubte que l'engany, la fabricació, l'interès propi i l'ego del president ens han portat, pas a pas, a aquest moment molt baix i molt perillós de la història dels Estats Units. No s'equivoquin, el president dels Estats Units".L'esmena número 25 de la Constituciósi el mandatari és "incapaç de complir amb els poders i deures del càrrec". Si així ho determinen el vicepresident i una majoria del Gabinet l'envien per escrit als líders del Congrés. En aquest momenten funcions i si Trump ho disputés el Congrés decidiria, podent mantenir a Pence en el càrrec interí si l'aproven dos terços tant de la Cambra de Representants com del Senat.La normativa data de fa més de mig segle, concretament de 1967, i(per la dimissió de Richard Nixon o per intervencions mèdiques de Ronald Reagan i George Bush, per exemple), la secció 4per aquestes hores. La pregunta que sobrevola per aquestes hores és si Pence seria capaç d'obrir la porta per a la seva aplicació quan falten dues setmanes per al traspàs formal de poders.A la Casa Blanca en 2017entre alts càrrecs i va haver-hi també una campanya de professionals de salut mental per a intentar que s'apliqués.D'altra banda, els demòcrates es van alçar aquest dimecres ambgràcies a les victòries dels seus dos candidats en la segona volta de les eleccions a Geòrgia, que el president sortint, Donald Trump,Després que el dimarts a la nit es confirmés la victòria del reverend Raphael Warnock, que, les projeccions dels mitjans van donar avui guanyador al també demòcrata Jon Ossoff, sobre el seu rival republicà, David Perdue.La segona ronda electoral a Geòrgia, que habitualment hagués estat un assumpte d'importància per a l'estat, es va tornar en unaen la qual van participar tant el Trump com el president electe, Joe Biden.Gràcies a aquestes victòries, totes dues per un resultat molt ajustat,almenys durant els primers dos anys de gestió, amb el que podrà avançar les seves polítiques sense l'obstrucció del Partit Republicà.