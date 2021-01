La dona morta en l'assalt al Capitoli era una exmilitar

La dona que va morir dimecres després de participar a l'assalt a la seu del Congrés a Washington abatuda per la policia del Capitoli respon a la identitat d'Ashli ??Babbit, veterana exmilitar, ardent seguidora del president Donald Trump i resident a Califòrnia. Militar durant 14 anys, Ashli ??Babbitt, va realitzar quatre desplegaments amb la força aèria dels Estats Units, segons la cadena de televisió Kusi, després d'entrevistar el seu espòs.

Babbitt, que no ha estat identificada oficialment per la policia, vivia a la regió de San Diego, al sud de Califòrnia, amb el seu marit, que la va descriure com una «gran seguidora del president Trump». L'home no va viatjar a Washington per participar en la protesta. «Realment no sé per què va decidir assistir», va declarar la seva sogra, citada per una periodista de la cadena Fox.

Al seu compte de Twitter, Ashli ??Babbitt es presentava com a «excombatent» i «llibertària». Recentment havia retuitejat nombrosos missatges de persones que viatjaven a Washington per respondre a la crida de Donald Trump.

Dimarts, Ashli ??Babbitt va respondre a algú que es queixava de l'anul·lació del seu vol: «Res ens aturarà (...) Ells poden intentar, intentar i intentar però la tempesta és aquí i estarà descendint sobre Washington en menys de 24 hores (...) De la foscor cap a la llum».

«Agents uniformats de la policia del Capitoli es van enfrontar als assaltants i, en un moment, un d'ells va fer ús de la seva arma de servei», segons el relat del cap de la policia del Capitoli.