Espanya rebrà d'aquí a set o deu dies les primeres dosis de la vacuna de Moderna

Espanya rebrà en els propers set o deu dies les primeres dosis de la vacuna de Moderna i la previsió que ha fet el ministre de Sanitat, Salvador Illa, és que en les pròximes sis o set setmanes arribin 600.000 dosis.

En una roda de premsa a la delegació de Govern a Catalunya va explicar que l'arribada d'aquesta nova vacuna no altera el pla de vacunació fixat i se seguirà vacunant els ciutadans en funció dels grups poblacionals ja establerts, començant pels grans i el personal sanitari de primera línia.

Illa, que va mostrar «moltíssima preocupació» per l'evolució de les dades de la pandèmia, va restar importància als diferents ritmes de vacunació que hi ha entre les comunitats autònomes i es va mostrar convençut que totes estan treballant amb l'objectiu posat a accelerar el més possible el procés.

Illa també manté el seu pronòstic que pels volts de l'estiu un 70% dels espanyols hauran estat immunitzats.

La vacuna de Moderna, que funciona amb dues dosis i costa menys de 30 euros, té l'avantatge que pot emmagatzemar-se en neveres convencionals fins i tot per sobre del punt de congelació, mentre que la de Pfizer requereix congeladors sofisticats per mantenir-la per sota dels 70 graus sota zero.

Aquesta vacuna, que va ser autoritzada dimecres per l'Agència Europea del Medicament, es traslladarà a un magatzem central del ministeri i d'aquí es distribuirà «proporcionalment i equitativament a les comunitats autònomes», va dir.

Els laboratoris Rovi tenen ja preparada la seva planta a San Sebastián de los Reyes (Madrid) per començar a produir la vacuna de Moderna, que no fabricarà el principi actiu, sinó que s'encarregarà de produir vials, descongelar, envasar i etiquetar el sèrum. Ho farà en una línia de producció amb la qual preveu generar «centenars de milions de dosis» de l'antídot ARNm-1273 de Moderna, que en els assajos clínics ha demostrat una eficàcia del 94,5%. Sobre la possibilitat d'endarrerir la segona dosi de la vacuna de Pfizer, com han decidit al Regne Unit, Illa va insistir que a Espanya se seguiran «estrictament les recomanacions del propi fabricant» i, per tant, no es va mostrar partidari d'endarrerir-la.

D'altra banda, Catalunya podria rebre la setmana vinent unes 5.800 dosis de la vacuna de Moderna, segons va explicar a RAC1 la consellera de Salut, Alba Vergés. La consellera es va mostrar cauta a l'hora de confirmar amb rotunditat que els vaccins arribaran fins que no en tinguin el «compromís exacte». En tot cas, va dir que de moment són «molt poques» les dosis que podrien arribar però que a Catalunya li pertocarien gairebé 100.000 que anirien arribant durant les properes setmanes. Pel que fa a si l'arribada de la vacuna de Moderna podria accelerar les etapes, Vergés va respondre que si s'accelerés l'arribada de moltes altres vacunes o dosis sí que es podria començar un desplegament «més àgil» de la segona etapa abans del previst però ha dit que això no sembla que hagi de passar.