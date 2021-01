El fred polar i la neu posen tot Espanya en situació d'emergència

El temporal de fred polar, neu i pluja que va posar ahir en alerta tot Espanya va activar els plans d'emergència i inclemències hivernals de moltes comunitats i va afectar les comunicacions per tren, carretera i mar a causa de les intenses nevades que es van registrar en algunes zones.

La borrasca Filomena podria haver causat la seva primera víctima mortal, un indigent que dormia en un portal a Calataiud (Saragossa), la mort del qual la policia va atribuir al fred.

A més, el temporal va obligar a suspendre la major part del trànsit marítim entre Ceuta i Algesires (Cadis) i va provocar l'enfonsament d'un vaixell recreatiu que estava amarrat a l'interior del port esportiu.

La Comunitat de Madrid i la capital van començar a cobrir-se de blanc des del matí, una nevada que arribarà al seu moment àlgid demà, quan s'esperen 20 centímetres de neu, de manera que les autoritats ja han activat els seus plans d'emergències per evitar possibles incidències.

Per això, la Comunitat va activar tot l'operatiu de l'Agència de Seguretat i Emergències 112, en coordinació amb les direccions generals de Carreteres de la Comunitat de Madrid i de l'Estat, amb la Delegació del Govern, la Guàrdia Civil i els ajuntaments.

Es manté a més el tancament dels ports de Navacerrada i Cotos, mentre en els diferents ajuntaments del sud-est madrileny també van adoptar mesures davant la intensa nevada que queia a la zona des de la matinada ahir, com el consistori d'Aranjuez, que va activar el seu Pla de Viabilitat Hivernal.

Ahir la neu va arribar de sud a nord i va provocar la suspensió de classes per a gairebé 31.000 alumnes a la Comunitat Valenciana. L'Ajuntament de Saragossa va activar el Pla Municipal de Protecció Civil amb nivell d'alerta groc per a actuacions a 102 quilòmetres de carretera i altres punts concrets de la ciutat on poden formar-se plaques de gel.

A Huelva, l'Ajuntament va activar el protocol destinat a acollir persones sense llar davant les baixes temperatures i oferirà més llits i amb un operatiu de la Policia Local intentarà localitzar-les davant l'empitjorament de les previsions meteorològiques per als pròxims dies.

A les Canàries, on es troba ubicada la borrasca Filomena, segons l'Aemet, la Direcció General de Seguretat i Emergències del govern autonòmic va declarar la situació d'alerta a partir d'avui amb previsió de mal estat del mar, especialment al litoral nord i oest de les illes.

Una de les zones més afectades va ser Castella-la Manxa, que avui estarà en alerta vermella i on Filomena va causar unes 230 incidències des de la mitjanit fins a les sis de la tarda, majoritàriament neu o gel a les carreteres, i va privocar que el govern autonòmic activés el nivell 2 d'emergència del Pla Específic pel Risc per fenòmens meteorològics adversos a tota la comunitat.

Com a mesura de precaució davant el temporal, la Universitat de Castella-la Manxa (UCLM) va cancel·lar els exàmens previstos per a avui i demà i va recomanar que es facin al final del període d'exàmens, amb l'objectiu que afecti el menys possible la planificació de la preparació de les proves.