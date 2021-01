Els repartidors en bicicleta hauran de portar casc

El Govern donarà un nou aire a la reglamentació de trànsit per millorar la seguretat de col·lectius vulnerables. Els repartidors que utilitzen la bicicleta per fer la seva feina, els anomenats riders, hauran de portar obligatòriament casc, els motoristes hauran de fer servir guants i se'ls permetrà circular pels vorals en cas d'embussos, però a una velocitat màxima de 30 quilòmetres per hora.

Així ho va anunciar el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, durant la seva compareixença per informar del balanç de la sinistralitat a les carreteres del 2020. A causa de la seva feina, els riders «es mouen permanentment pels vials de les ciutats i cal garantir la seva seguretat personal», va assenyalar el ministre d'Interior. Actualment el casc només és obligatori a les ciutats per als usuaris de la bicicleta que tinguin fins a 16 anys. La resta només estan obligats a portar-lo per carretera.