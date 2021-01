Trump admet el final del seu mandat i promet una transició «ordenada»

Finalment, després de gairebé dos mesos des de les eleccions que van donar la victòria a Joe Biden i a 13 dies perquè el líder demòcrata assumeixi el càrrec com a president, Donald Trump va admetre la fi del seu mandat i va prometre una transició «ordenada». I ho va fer poc després de la ratificació per part de Congrés del triomf de Biden i després del lamentable episodi de l'assalt al Capitoli per part de seguidors seus als quals va incitar a plantar-se a la seu del Poder Legislatiu dels EUA. Un assalt que deixa un balanç de 4 morts i d'un país sumit en la confusió.

«Tot i que estic totalment en desacord amb el resultat de les eleccions, i els fets estan del meu costat, hi haurà una transició ordenada el 20 de gener», va assegurar Trump en un comunicat distribuït a Twitter per un dels seus principals assessors, Dan Scavino. Trump va recórrer a Scavino perquè Twitter li ha bloquejat el seu compte per considerar-lo responsable de la violència que s'ha viscut a Washington en les últimes hores.

Resistint-se a donar-se per derrotat, Trump va presumir d'haver liderat «el millor mandat en la història presidencial» i va avisar que «és només el començament». «Sempre he dit que continuaríem la nostra lluita per assegurar que només es comptaven els vots legals. Encara que això representa la fi del millor primer mandat en la història presidencial, només és el començament de la nostra lluita per Fer els Estats Units Grans de Nou!», afegia el seu comunicat. Un missatge que ja tenen assumit seus seguidors, que, després de ser desallotjats del Capitoli, amenaçaven: «Traïdors, tornarem».

El comunicat de Trump va arribar minuts després que el Congrés dels EUA ratifiqués la victòria del president electe, Joe Biden, en un tràmit normalment cerimonial i àgil que es va allargar fins ben entrada la matinada d'ahir, un dels dies més foscos de la història dels Estats Units.

El vicepresident nord-americà, el republicà Mike Pence, que presidia la sessió, va declarar que la ratificació de Congrés havia de considerar-se «suficient» per acceptar l'elecció de Biden. Pence va posar així fi a una sessió que va començar a primera hora de la tarda de dimecres i va quedar interrompuda per l'extraordinari assalt al Capitoli dels seguidors del president Donald Trump, un setge que va durar gairebé quatre hores i es va saldar amb quatre morts, 14 policies ferits i almenys 52 detinguts.

Per altra banda, el conseller adjunt de seguretat nacional de la Casa Blanca, Matt Pottinger, va dimitir després del comportament del president davant els disturbis al Capitoli. Aquesta renúncia no va ser l'única que es va produir entre els alts càrrecs del gabinet de Trump.

La CNN també va informar que diversos dels principals assessors del president, inclòs l'assessor de seguretat nacional Robert O'Brien i el subcap de gabinet Chris Liddell, estaven considerant dimitir.

D'altra banda, Stephanie Grisham, exdirectora de comunicacions de la Casa Blanca, i secretària de premsa i actual cap de gabinet de la primera dama, Melania Trump, va presentar la seva renúncia arran de les violentes protestes, segons va explicar un funcionari de la Casa Blanca.