Trump no anirà a la presa de possessió de Biden mentre els demòcrates el volen fer fora

El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar ahir que no assistirà el 20 de gener a la investidura de Joe Biden, mentre els demòcrates s'esforcen a garantir que així sigui, però perquè per a aquesta data estigui ja fora de la Casa Blanca gràcies al judici polític a què volen sotmetre'l. En un lacònic tuit, Trump va anunciar: «A tots els que m'han preguntat, no aniré a la presa de possessió el 20 de gener».

Malgrat que es tracta de quelcom inèdit en la història recent dels Estats Units, hi ha antecedents de l'absència del governant en exercici a la transmissió de comandament del seu successor, encara que l'última vegada que això va passar va ser fa 152 anys.

L'anunci de Trump és el seu contrapunt a la declaració de dijous, quan finalment va reconèixer per primera vegada explícitament la seva derrota a les eleccions de novembre. En un altre missatge anterior als «75 milions de grans patriotes» que van votar per ell, Trump va prometre que «no se'ls faltarà al respecte ni seran tractats injustament de cap manera o forma».

Aclaparat per l'escàndol que va suposar que una multitud de trumpistes assaltessin el Congrés dimecres per interrompre la sessió que validava la victòria electoral de Biden, després d'haver estat animats per ell, Trump semblava haver canviat d'actitud quan va prometre una transició «tranquil·la, ordenada i sense problemes». Dijous també va condemnar l'assalt al Congrés, en què van morir cinc persones, inclòs un policia, i va prometre que aquells dels seus seguidors que van cometre crims durant aquesta acció «pagaran per això».

Fins aquests esdeveniments, Trump s'havia passat els dos mesos, des que es van conèixer els resultats de les eleccions del 3 de novembre, denunciant irregularitats en les eleccions i un presumpte frau que no s'ha pogut demostrar.

Sense la presència de Trump, s'espera que el vicepresident, Mike Pence, assisteixi a la transmissió de comandament, segons van informar fonts properes als preparatius. Pence sembla haver caigut a l'ostracisme després que Trump el qualifiqués de covard dimecres per no haver revocat la victòria electoral de Biden en la sessió a les cambres, quelcom per al que no tenia capacitat legal malgrat estar presidint la sessió. «Mike Pence no va tenir el coratge de fer el que s'hauria d'haver fet per protegir el nostre país i la nostra Constitució», va tuitejar Trump després d'haver demanat desconèixer el resultat.

Tant per aquestes maniobres com pel greu assalt al Congrés que va instigar, els demòcrates han demanat a Pence que recorri a l'Esmena 25 de la Constitució i destitueixi el governant. L'Esmena 25, creada per aclarir dubtes constitucionals en casos de problemes de salut del governant, permet destituir el president si el vicepresident i una majoria del gabinet ho decideix al·legant incapacitat «per exercir els poders i deures del càrrec».

El líder de la minoria demòcrata al Senat, Charles Schumer, i la presidenta de la cambra baixa, la també demòcrata Nancy Pelosi, van instar Pence a fer-li aquesta petició. «Encara esperem saber el més aviat possible una resposta positiva sobre si ell i el gabinet mantindran el seu jurament a la Constitució i al poble nord-americà», va dir Pelosi.

En una declaració, la líder demòcrata, que acusa Trump d'«incitació a la insurrecció», va dir que «hi ha un impuls creixent» al voltant d'aquesta possibilitat, però que si no prospera, iniciarien «immediatament» un nou procés de destitució. «Si el president no deixa el càrrec de manera imminent i voluntària, el Congrés procedirà amb la nostra acció», va dir Pelosi, que va recordar el cas de Richard Nixon de fa gairebé mig segle.

«Tenint en compte els actes perillosos i sediciosos del president, els republicans al Congrés han de seguir aquest exemple i demanar-li a Trump que abandoni la seva oficina, de seguida», va afegir.

Pelosi fins i tot va enviar una carta als seus companys de partit al Congrés en la qual revela que ha parlat amb el cap de de l'Estat Major Conjunt, el general Mark Miller, per demanar-li que els militars prenguin precaucions i assegurin que l'«inestable» president sortint, no prengui iniciatives hostils cap a altres països o ordeni un atac nuclear.

Si es concreta aquesta amenaça, Trump es convertiria en el primer president dels EUA en ser objecte de dos judicis polítics. No obstant això, si finalment és objecte d'un judici polític en les menys de dues setmanes que li queden de Presidència, és improbable una destitució de Trump, quelcom que necessitaria el suport del Senat.