Twitter suspèn permanentment el compte de Trump

La xarxa social Twitter va anunciar la suspensió definitiva del compte del president dels Estats Units, Donald Trump, després de concloure que existia risc d'«incitar a la violència». «A causa de les tensions existents als Estats Units, aquests tuits han de ser llegits en el context d'esdeveniments més amplis i la forma en què les frases del president poden mobilitzar diferents audiències», va explicar la xarxa social.

Els missatges de Trump durant l'assalt al Capitoli dels Estats Units el passat dimecres van ser esborrats pel mateix motiu a la xarxa social, que va suspendre inicialment el compte durant 12 hores. Per la seva banda, Instagram i Facebook van estendre la prohibició fins, almenys, el que li queda de mandat.

Trump va anunciar divendres que no assistirà a l'acte de proclamació de Biden el 20 de gener i que als «patriotes americans» que han votat per ell no se'ls faltarà al respecte ni seran «tractats injustament» perquè tindran una «veu gegant» en el futur.

En un comunicat, la xarxa social va assenyalar que els comptes públics «no estan per sobre de les regles», malgrat la seva funció, i va apuntar els «terribles successos d'aquesta setmana» com un dels detonants. Les xarxes socials han estat un altaveu que el president ha utilitzat per dirigir-se als seus seguidors i pressionar la resta del Govern i els poders públics de país durant el seu mandat.

Trump va condemnar la decisió de Twitter de suspendre permanentment el seu compte a la xarxa social i va dir que es planteja crear la seva pròpia plataforma per difondre sense filtres els seus missatges, afegint que «no ens silenciaran»

D'altra banda, un grup de congressistes demòcrates presentaran al començament de la setmana que ve una moció per començar un nou judici polític contra el president dels Estats Units llevat que dimiteixi o sigui destituït a través de l'esmena 25 prèviament.

La presidenta de la Cambra dels Representants, Nancy Pelosi, va assegurar en un comunicat que els demòcrates «han debatut durant hores» i esperen que «el president dimiteixi immediatament». En cas que això no passi, Pelosi va afegir que els demòcrates estan preparats per procedir o amb la destitució del president a través de l'esmena 25 o una resolució de judici polític. Si es portés a terme el procés de destitució, un dels articles pels quals es demanaria la mesura seria «incitar a la insurrecció».

Segons The New York Times, Trump no pensa dimitir i es penedeix del vídeo publicat dijous en què advocava per una transició pacífica entre administracions.

Després de l'assalt al Capitoli de dimecres, els demòcrates han pressionat el vicepresident, Mike Pence, perquè activi l'esmena 25. Per activar aquest mecanisme, la majoria dels membres del Govern al costat del vicepresident han d'advertir per escrit al Congrés que el president està incapacitat per continuar en el càrrec.

Les úniques vegades que s'ha aplicat ha estat per apartar temporalment de la presidència George W. Bush per qüestions de salut. Aquesta opció, no obstant això, està pràcticament descartada a causa de la negativa de Pence i a l'èxode de crítics dins del Gabinet de Trump.

Per això, l'última opció que els quedaria als demòcrates per destituir Trump, abans que cedeixi la Presidència a Biden és el judici polític. Els demòcrates asseguren que el presentaran la setmana que ve i serà un procés ràpid que no tindrà res a veure amb l'altre procés al qual es va enfrontar l'encara president nord-americà i que es va allargar durant mesos.

En cas que es materialitzi, Trump seria el primer president en la història dels Estats Units a afrontar dos processos de destitució i podria acabar inhabilitat per presentar-se una altra vegada a les eleccions de 2024. Els demòcrates podrien votar a la Cambra de Representants dimecres l'admissió a tràmit del procés, però després aquest hauria de ser votat al Senat, on per tenir èxit necessitaria el suport de dos terços de l'hemicicle.

Michael Cohen, que va ser durant deu anys responsable dels assumptes personals del president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar que testificarà contra el mandatari i la seva família en relació amb «males conductes» no especificades.

«M'han demanat i he acceptat cooperar amb diverses agències governamentals per donar testimoni sobre les males conductes de Trump i la seva família», va fer saber Cohen a través del seu compte de Twitter.

«Estic fent això en gran part perquè Trump i la seva família han intentat, i afortunadament fracassat, destruir la democràcia dels Estats Units», va afegir Cohen, en relació amb l'assalt contra el Capitoli de dimecres passat dut a terme per simpatitzants del mandatari, a qui l'oposició demòcrata ha acusat d'encoratjar la insurrecció.

L'advocat inhabilitat de 53 anys va ser sentenciat el 2018 a tres anys de presó a l'estat de Nova York després de declarar-se culpable de diversos delictes, inclòs fals testimoni davant el Congrés dels Estats Units i violar les lleis de finançament de campanyes.

L'últim va involucrar pagaments de «diners secrets» a l'estrella de cinema per a adults Stormy Daniels, realitzats pel propi Cohen en nom de Trump, segons l'advocat. Cohen va treballar per a Trump durant més d'una dècada i sovint se'l va descriure com el «lampista» del president fins que es va produir una ruptura entre ells. L'advocat va acabar realitzant serioses acusacions contra Trump.