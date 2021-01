Els demòcrates engeguen el procés per destituir Trump per "incitar a la insurrecció"

Els demòcrates han engegat per segona vegada aquesta legislatura un procés per destituir el president sortint dels Estats Units, Donald Trump, per "incitar a la insurrecció" amb la seva actitud en l'assalt al Capitoli per part de seguidors seus.

Un grup de demòcrates ha presentat aquest dilluns una proposta a la Cambra de Representants que exigeix la destitució del republicà arran dels incidents. Si la cambra baixa l'aprova, tal com s'espera, Trump serà el primer president dels EUA que s'enfronta dues vegades a un "impeachment". El primer intent per destituir-lo va fracassar amb l'absolució del Senat el febrer del 2020.

Els demòcrates també han presentat aquest dilluns una proposta per destituir Trump per la via ràpida de l'article 25 de la Constitució, però els republicans l'han tombat.

Amb tot, el president electe Joe Biden assumirà el càrrec el pròxim 20 de gener.