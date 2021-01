Espanya registra 61.422 nous positius per covid-19 i 401 noves morts

El Ministeri de Sanitat ha informat aquest dilluns de 61.422 nous positius per covid-19, un fet que deixa la xifra global de contagis a l'estat espanyol en 2.111.782 casos confirmats per proves diagnòstiques. La xifra de víctimes per coronavirus s'ha incrementat en 401 persones i ja són 52.275 els morts per la pandèmia a Espanya. La comunitat de Madrid encapçala la xifra de contagis en els últims 7 dies amb 23.455 casos, seguida de Catalunya amb 21.982. Més avall es troba Andalusia (16.020) i el País Valencià (11.563). Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 429.181 casos. Just després se situa Catalunya amb 400.552 casos confirmats i Andalusia amb una xifra de 286.415 casos.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Catalunya amb 996, seguida de Galícia amb 777 i Castella i Lleó amb 758. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 52.275 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 401 més que divendres. Segons l'informe del Ministeri, 576 s'han produït en els darrers 7 dies. D'aquestes, 153 s'han produït al País Valencià, 60 a Andalusia, 59 a Madrid, 44 tant a Galícia com a l'Aragó, 43 a Extremadura i 42 a Catalunya.

Des de l'inici de la pandèmia 218.697 persones de l'estat espanyol han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 18.932 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 2.970 hospitalitzats, 278 dels quals a Unitats de Cures Intensives. La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 55.077 i 3.914 a l'UCI. L'última setmana han ingressat a Madrid 104 persones, 24 a l'UCI. Catalunya comptabilitza des de l'inici de la pandèmia 31.225 hospitalitzats (2.524 a l'UCI) i 213 en els darrers 7 dies (18 a l'UCI).

Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments hi ha 16.792 pacients hospitalitzats per covid-19 que ocupen el 13,77% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 3.958 persones hospitalitzades per covid-19, el 16,07% de llits. També hi ha 2.511 ingressos en UCI a l'Estat, un 26,135% dels llits de cures intensives totals que hi ha a Espanya. A Catalunya n'hi ha 530, el 39% del total.

En les darreres 72 hores hi ha hagut 1.800 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 615 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, al País Valencià n'hi ha hagut 433. A Catalunya n'hi ha hagut 335 i a Madrid 177.

