El govern espanyol afirma que les dosis de la vacuna de Pfizer s'estan distribuint amb "tota normalitat"

El govern espanyol ha explicat que les 350.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus han arribat a l'Estat espanyol tal com estava previst aquesta matinada. El trasllat de les dosis des dels aeroports "s'està desenvolupant amb tota normalitat", segons ha explicat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en roda de premsa aquest dilluns. El ministre de Transports, José Luis Ábalos, també ha subratllat que no hi ha hagut incidències en l'arribada de les vacunes, que s'han pogut repartir als punts establerts. El ministre de Transports ha explicat que l'aeroport de Madrid ja està operatiu amb dues pistes i que el servei de trens de llarga distància entre Barcelona i Madrid s'ha reprès a les 14 hores.

Segons Ábalos, un 70% dels serveis de tren AVE podran circular aquest dilluns. També s'ha reprès la circulació de Rodalies de Madrid. Tanmateix, Grande-Marlaska ha demanat a la ciutadania que ajorni qualsevol desplaçament que no sigui estrictament necessari.